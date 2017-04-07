美看衰川習會 經貿議題恐嚴重分歧

2017-04-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普於美東時間六、七日和來訪的中國國家主席習近平舉行會談，不過，籠罩在兩國關係的緊張情勢下，從白宮官員、華府智庫學者到貿易律師都認為，不預期雙方在經貿相關議題方面將達成重大協議，這場美中領袖峰會將陷入分歧僵局，在多數議題上呈現各自表述局面。

川普貿易團隊未完全就定位

《華爾街日報》引述白宮資深官員說法，川普雖擬以較建設性態度降低中國貿易和投資障礙，但相關議題未事先確定，因此，預期川、習兩人將暢所欲言，目的在啟動「化解分歧」的架構，而不是制訂有關關稅或其他領域的政策。最近美中進展減緩，川普政府希望讓雙邊關係更「公平、平衡，並基於互惠的原則」。

多數分析家不認為川習會有所突破，主要是新政府貿易團隊還未完全就定位，包括美國貿易代表提名人萊席爾迄今尚未獲得參議院的確認、也無重要官員受委任來制訂可挑戰中國貿易行為的詳細戰略，且川普團隊內部對中國的立場上也有分歧。

戰略暨國際研究中心中國問題專家甘思德表示，川習會結束時，基本上會陷入一場僵局，雙方在許多問題上將「同意彼此有不同意見」（agree to disagree），各自保留不同意見；但川普政府終將會使用一系列軟硬兼施的「棍棒和蘿蔔」，且以強硬措施為主，迫使中國調整經濟政策，而中國也可能會如法炮製因應。

中國暫不會列「匯率操縱國」

川普未如競選時所言，入主白宮首日就把中國貼上「匯率操控國」標籤，美國財政部本月十四日將出爐的報告，也被視為不太可能把中國正式貼上這個標籤。兩位美國前財政部官員、布魯金斯研究所學者達勒和CSIS經濟學者古德曼都表示，很難訂出可靠標準，把中國立刻貼上「匯率操控國」標籤的可能性似乎越來越小。

不過，專家也認為，川普政府正在推動降低貿易逆差，尤其是對中國的貿易逆差，因此未來可能考慮改變「匯率操縱」定義等，以遏止操縱行為。美國企業研究所中國貿易專家史劍道分析，美國財政部處於更佳位置，可於十月份匯率報告中做出相關調整。

另外，也有專家認為，習近平為避免川普特立獨行引發的難堪場面，可能主動宣布中國國企購買大量美國商品，或安排對美進行大規模投資等賀禮。長期關注經貿議題的前美國駐中大使包可士更打包票，習近平將帶來一份特別禮物，川普將為此推文。