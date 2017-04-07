台股青紅燈》把自己人當大呆胞
2017-04-07
台商回台掛牌的富驛-KY（2724）去年每股虧損超過15元，每股淨值只剩0.59元，還被市場質疑是拿台灣的錢去補中國的錢坑，「前」董事長牽拖都是因為IFRS的關係，但是別人開飯店都沒有這些爛帳，為何只有富驛有呢？
進入富驛公司網站，這家以兩岸連鎖飯店為營運主體的公司，共有40個據點，其中在台灣只有5個據點，但是如果分別點進上海跟台南飯店的住房價格，就會發現，「拿台灣錢補中國錢坑」這句話，好像也不是太離譜。
上海是中國目前人均所得最高的城市，已經跟台北差不多，甚至還要更高，富驛在上海的3家飯店中，最貴的房間1晚最多1000元人民幣左右，換算台幣約5000元；台南不算台灣人均最高的城市，但是富驛台南館1間最簡單舒適房1晚要價新台幣5600元，最高檔的套房1萬6800元，不看台北館的住房價，光比較台南館的，就會讓人忍不住問：台灣人都是呆胞嗎?
相信所有曾在台灣旅遊的人都知道，台灣旅遊最大的問題就是住宿，隨便在假日住個星級飯店，動輒5、6000元起跳，要是好一點的飯店，1晚甚至上萬元，1家4口住個2晚，再加上交通、餐費，大概可以去一趟日本沖繩，說不定還有找。
富驛前董座是台灣東鋼集團的第3代，不可能不清楚台灣的政治生態跟資本市場，拿IFRS來搪塞經營不善的原罪根本就說不通。而且在台灣訂出這麼高的住房價，公告除了中國一堆爛帳外，還扯因觀光產業不景氣造成去年營業虧損約7800萬元，看來是真的把大家都當傻瓜了。（無尺碼）
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