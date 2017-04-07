跨國企業逃漏稅 澳洲將追討21.9億美元

2017-04-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕澳洲財長莫里森（Scott Morrison）表示，根據澳洲的避稅法案，澳洲稅務機構將向跨國企業追討逃漏的29億澳元（21.9億美元）稅收，但並未點名是哪些跨國企業。

澳洲《反逃漏稅法》於2015年12月起生效，旨在解決跨國公司利用稅法漏洞，在澳洲繳交極少稅金的問題，該法律適用於全球收入超過10億澳元的公司；去年12月，澳洲稅務局（ATO）表示，正在調查7個跨國企業的欠稅，金額超過20億澳元。

澳洲財長莫里森週四在一場演講上表示，「我們正在確保跨國公司都公平地繳交了他們應繳的稅金。」他表示，這些公司在澳洲當地從消費者身上賺到的錢，稅收須回饋到澳洲市民身上，這對國家基礎建設和服務而言是必要的。莫里森指出，大企業還需要向澳洲人解釋，他們在投資和提升就業方面，能為澳洲帶來什麼好處。

澳洲媒體《澳聯社》報導指出，ATO正在審核59家跨國公司，以確保他們都有符合反跨國避稅規定；澳洲稅收與金融服務部長奧德懷爾（Kelly O’Dwyer）在週四發表的聲明中也指出，ATO內部將有一個1000人的團隊負責調查許多家公司的稅收安排。

上週五，澳洲在經過一番激烈辯論後，參議院通過為澳洲公司減稅的計畫；澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，政府將繼續減稅，使澳洲能在全球保持競爭力，他指出，全球化意味著我們將和全球的競爭者一起競爭投資。