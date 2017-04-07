將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）向法院提告蘋果公司以軟體綁維修服務，指控蘋果於2014年9月迄至少2016年2月期間，利用軟體更新的機會，讓先前不在蘋果商店維修的iPhone手機和iPad平板電腦無法使用，已違反澳洲消費權益法律。
擬向聯邦法院尋求罰款
據《華爾街日報》報導，ACCC向澳洲聯邦法院提告蘋果，指控蘋果於用戶更新iPhone、iPad等行動裝置軟體後，關閉這些裝置或讓其「變磚」（bricking）當機，然後再告訴消費者蘋果公司不會免費維修，由於他們的裝置先前曾在第3方服務商維修過。
蘋果未回應相關報導。不過，蘋果去年曾表示，上述「錯誤53」（Error 53）是用於工廠測試的錯誤訊息，為此帶給消費者的不便致歉，該公司並在網站上公布給消費者修復該問題的操作指南。不過，蘋果最初說法並不一致，曾指若用戶裝置的指紋辨識感測器遭到惡意使用，「錯誤53」訊息是保護消費者設備的必要手段。
ACCC向澳洲聯邦法院尋求罰款，蘋果如果被裁定負有法律責任，則估計每一違法情況的罰款金額可能多達110萬澳元（約2541萬台幣），但有幾項違法，要看澳洲法院判決。
澳洲消費權益法律規定，當消費者購買一產品時，產品受到保證將會「合理地」切合使用功能。ACCC認為，「錯誤53」使iPhone和iPad無法使用，消費者應有資格獲得蘋果在該法律規定下的賠償。
針對蘋果預防iPhone、iPad萬一被偷時所採取的關閉或「變磚」措施，有些用戶感到安心，但也有其他用戶認為蘋果「錯誤53」的出現，是在防止消費者尋求第3方服務商來維修蘋果裝置。
訴訟目的挑戰蘋果政策
ACCC主席席姆斯（Rod Sims）表示，這項訴訟尋求解決問題超過「錯誤53」，目的更在挑戰蘋果的整體政策，即蘋果要求消費者一旦曾由第3方服務商維修設備後，就需為有缺陷零組件支付維修費用。
席姆斯說，蘋果似乎行事特殊，「公平來看，我們尚未觀察到其他製造商有類似行為」，且消費者找第3方商店維修通常更便宜；澳洲消費權益法律規定的廠商產品「保證」責任，不會因為消費者找第3方維修就消失。
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