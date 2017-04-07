| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
 首頁 > 財經

將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司

2017-04-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）向法院提告蘋果公司以軟體綁維修服務，指控蘋果於2014年9月迄至少2016年2月期間，利用軟體更新的機會，讓先前不在蘋果商店維修的iPhone手機和iPad平板電腦無法使用，已違反澳洲消費權益法律。

擬向聯邦法院尋求罰款

據《華爾街日報》報導，ACCC向澳洲聯邦法院提告蘋果，指控蘋果於用戶更新iPhone、iPad等行動裝置軟體後，關閉這些裝置或讓其「變磚」（bricking）當機，然後再告訴消費者蘋果公司不會免費維修，由於他們的裝置先前曾在第3方服務商維修過。

蘋果未回應相關報導。不過，蘋果去年曾表示，上述「錯誤53」（Error 53）是用於工廠測試的錯誤訊息，為此帶給消費者的不便致歉，該公司並在網站上公布給消費者修復該問題的操作指南。不過，蘋果最初說法並不一致，曾指若用戶裝置的指紋辨識感測器遭到惡意使用，「錯誤53」訊息是保護消費者設備的必要手段。

ACCC向澳洲聯邦法院尋求罰款，蘋果如果被裁定負有法律責任，則估計每一違法情況的罰款金額可能多達110萬澳元（約2541萬台幣），但有幾項違法，要看澳洲法院判決。

澳洲消費權益法律規定，當消費者購買一產品時，產品受到保證將會「合理地」切合使用功能。ACCC認為，「錯誤53」使iPhone和iPad無法使用，消費者應有資格獲得蘋果在該法律規定下的賠償。

針對蘋果預防iPhone、iPad萬一被偷時所採取的關閉或「變磚」措施，有些用戶感到安心，但也有其他用戶認為蘋果「錯誤53」的出現，是在防止消費者尋求第3方服務商來維修蘋果裝置。

訴訟目的挑戰蘋果政策

ACCC主席席姆斯（Rod Sims）表示，這項訴訟尋求解決問題超過「錯誤53」，目的更在挑戰蘋果的整體政策，即蘋果要求消費者一旦曾由第3方服務商維修設備後，就需為有缺陷零組件支付維修費用。

席姆斯說，蘋果似乎行事特殊，「公平來看，我們尚未觀察到其他製造商有類似行為」，且消費者找第3方商店維修通常更便宜；澳洲消費權益法律規定的廠商產品「保證」責任，不會因為消費者找第3方維修就消失。

廣告
  • 澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）向法院提告蘋果公司，利用軟體更新的機會，讓先前不在蘋果商店維修的iPhone手機和iPad平板電腦當機。（美聯社資料照）

    澳洲競爭暨消費者保護委員會（ACCC）向法院提告蘋果公司，利用軟體更新的機會，讓先前不在蘋果商店維修的iPhone手機和iPad平板電腦當機。（美聯社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iPhone、iPad 消費權益 澳洲競爭暨消費者保護委員會 蘋果 錯誤53
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.