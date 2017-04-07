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台幣重貶1.79角 創近3週新低

2017-04-07

外商銀行、進口商搶買

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨開高走低，在外商銀行及進口商聯手搶買美元下，貶勢不斷擴大，終場重貶1.79角，以30.56元兌1美元作收，匯價連5貶並創近3週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量亦暴增至16.02億美元。

主要貨幣對美元方面，昨以韓元單日狂瀉0.78%最高，新台幣貶幅0.59%緊追在後，其餘包括澳幣、泰銖、歐元、星幣、印尼盾等皆同步走貶；過去5個交易日，新台幣累計貶值3.9角，波段貶幅達1.28%。

中央銀行官員表示，先前進來的外資都有買股票，昨則有外資匯出，加上韓元也貶值，成為新台幣走貶的原因之一。

台幣持續勁揚機率降低

外匯交易員指出，由於外資未在台股大額賣超，目前外商銀行是例行性調節操作，還是熱錢出走，尚無法判定，但從新台幣首季大漲6.4%來看，本季要持續勁揚的機率已降低。

對於美國財政部預計4月中旬發布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，台灣是否能從匯率操縱的「觀察名單」中剔除，央行官員指出，我們跟美方溝通順暢，一切以平常心看待。

值得注意的是，央行昨公布3月底台灣外匯存底為4375.26億美元，受到國內投資者持有外幣資產增加，抵銷投資運用收益影響，逆勢月減1.35億美元；顯示央行不僅未進場買匯，還扮演外匯供給的角色，拋售美元來提供流動性。

匯銀主管表示，外資3月淨匯入達33.2億美元，但民眾、壽險公司、投信機構等美元需求，帶動外匯存款預估增加約40億美元，若不考慮廠商拋補，這中間的差額，就是央行供應的美元部位。

匯銀主管指出，央行早已退出匯市，目前看來，若美國財政部不更改先前認定匯率操縱的3大指標，台灣最壞情況只是維持在「觀察名單」，完全不會被列為匯率操縱國。

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  • 新台幣昨日開高走低，終場以30.560元兌1美元作收，重貶1.79角，創下近3週新低價位紀錄。（資料照）

    新台幣昨日開高走低，終場以30.560元兌1美元作收，重貶1.79角，創下近3週新低價位紀錄。（資料照）

  • 主要貨幣昨對美元貶幅

    主要貨幣昨對美元貶幅

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