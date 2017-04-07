Fed擬縮資產規模 升息腳步恐加速
市場估明年僅升息1.5次
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（5日）公布3月政策例會的會議紀錄，大多數官員支持在今年稍後開始縮減規模達4.5兆美元的資產負債表，並重申預期「漸進」（gradual）升息的利率政策前景。不過，在該會議紀錄出爐後，市場押注Fed縮減資產規模之際將減慢升息步伐，投資人預期美國明年僅升息1.5次。
Fed利率決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）於3月14至15日例會紀錄顯示，官員針對是否逐步減少、或一次性全面停止再投資，展開廣泛討論。FOMC該次會議以9比1通過升息1碼（0.25個百分點），把基準的聯邦資金利率目標區間升到介於0.75%至1%，官員維持今、明年將繼續升息各2次、3次的預期，並未暗示未來將加快升息腳步。
新公布的會議紀錄顯示，「如果經濟表現仍和預期一致，多數（most）與會者預期將繼續逐漸地提高聯邦資金利率，並判斷今年稍後改變委員會的再投資政策，可能會是合適的」；許多（many）與會者強調，應以「漸進和可預測」的方式縮減資產負債表規模。
該紀錄出爐後，美國公債殖利率一開始急升，隨後走勢反轉。美元走貶，美股由升轉跌、終場收黑。凱投宏觀首席美國分析師艾希華斯表示，今年12月的FOMC政策例會或許是最可能開始引進這種「改變」的時機。
該紀錄顯示，儘管決策官員希望今年稍晚開始縮減規模達4.5兆美元的美國公債和房貸擔保證券資產，但對於如削減資產的速度和規模等重要策略問題，尚未做出決定。Fed因應美國在全球金融海嘯後的經濟衰退，先後推出3輪QE（量化寬鬆）措施，透過證券、公債等資產收購計畫，控制長期利率在低點，以刺激經濟成長。
金融緊縮恐將影響升息
該紀錄指出，幾乎所有（almost all）決策者同意改變資產負債表政策的時機，取決於經濟和金融情勢，官員普遍傾向逐漸減少或停止對美國公債和房貸擔保證券兩者的投資。
紐約聯準銀行總裁杜德利上週表示，若美國經濟表現符合預期，Fed於今年稍後或明年開始漸進地讓所持證券到期、而非再投資它們，他不會感到意外；不過，杜德利也說，Fed讓資產負債表正常化的措施，可能會在信貸和匯市引發「漣漪效應」，金融條件緊縮可能影響到升息步伐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 禁用魚槍新規 綠島漁民不滿
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 【感覺紀事簿】天亮之前在骨標室裡
- 因病曠職解僱 長榮機師告輸
- 核三廠周邊居民 經濟部將進行輻射檢測
- 週週上香 97歲嬤愛和媽祖「聊天」
- 涵蓋北韓全境 南韓成功試射飛彈
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 敘利亞用化武殘殺平民 川普考慮動武
- 習技藝奪冠 兩國中生開創新人生
- 無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北
- Tiffany新品派對 鄭秀文疊戴HardWear
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 買12支愛瘋7 打開全是整人玩具
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 省水標章產品 七月底前九折優惠
- 楊家維代打 再見3分砲
- 《母親節前哨戰特刊》變漂亮 彩妝組34折起
- 自撞平交道門柱 轎車倒頭栽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 大馬羽球頂超賽》戴戴拍下白馭珀 今「戰中」爭4強
- 台北》傳統市場「滷肉飯十大名攤」 明天對決
- 10人擬選彰市長 Q版文宣先搶鏡
- 球評潘忠韋︰郭泓志絕對有能力回中職
- AV女神修修臉？挺G奶進化成真人版芭比
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 嘉義豐山支線崩塌路斷 將蓋溪底便道
- 連3季65勝 勇士天下無雙
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起
- 8主題展區 多元文化呈現
- 籃網挑戰4連勝 今日賽事預告與轉播
- 殷仔明拚開季首戰勝
- 賴清德下一步？ 綠營大老：他想走自己的路
- 算命須摸她大腿 性騷無罪要反告
- 瞎密！邵雨薇爆小樂超愛她
標題：Fed擬縮資產規模 升息腳步恐加速
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email