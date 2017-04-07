Fed擬縮資產規模 升息腳步恐加速

2017-04-07

市場估明年僅升息1.5次

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（5日）公布3月政策例會的會議紀錄，大多數官員支持在今年稍後開始縮減規模達4.5兆美元的資產負債表，並重申預期「漸進」（gradual）升息的利率政策前景。不過，在該會議紀錄出爐後，市場押注Fed縮減資產規模之際將減慢升息步伐，投資人預期美國明年僅升息1.5次。

Fed利率決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）於3月14至15日例會紀錄顯示，官員針對是否逐步減少、或一次性全面停止再投資，展開廣泛討論。FOMC該次會議以9比1通過升息1碼（0.25個百分點），把基準的聯邦資金利率目標區間升到介於0.75%至1%，官員維持今、明年將繼續升息各2次、3次的預期，並未暗示未來將加快升息腳步。

新公布的會議紀錄顯示，「如果經濟表現仍和預期一致，多數（most）與會者預期將繼續逐漸地提高聯邦資金利率，並判斷今年稍後改變委員會的再投資政策，可能會是合適的」；許多（many）與會者強調，應以「漸進和可預測」的方式縮減資產負債表規模。

該紀錄出爐後，美國公債殖利率一開始急升，隨後走勢反轉。美元走貶，美股由升轉跌、終場收黑。凱投宏觀首席美國分析師艾希華斯表示，今年12月的FOMC政策例會或許是最可能開始引進這種「改變」的時機。

該紀錄顯示，儘管決策官員希望今年稍晚開始縮減規模達4.5兆美元的美國公債和房貸擔保證券資產，但對於如削減資產的速度和規模等重要策略問題，尚未做出決定。Fed因應美國在全球金融海嘯後的經濟衰退，先後推出3輪QE（量化寬鬆）措施，透過證券、公債等資產收購計畫，控制長期利率在低點，以刺激經濟成長。

金融緊縮恐將影響升息

該紀錄指出，幾乎所有（almost all）決策者同意改變資產負債表政策的時機，取決於經濟和金融情勢，官員普遍傾向逐漸減少或停止對美國公債和房貸擔保證券兩者的投資。

紐約聯準銀行總裁杜德利上週表示，若美國經濟表現符合預期，Fed於今年稍後或明年開始漸進地讓所持證券到期、而非再投資它們，他不會感到意外；不過，杜德利也說，Fed讓資產負債表正常化的措施，可能會在信貸和匯市引發「漣漪效應」，金融條件緊縮可能影響到升息步伐。