白色家電助攻 錸寶3月營收新高

2017-04-07

〔記者陳梅英／台北報導〕在白色家電產品陸續出貨帶動下，錸德集團旗下PMOLED大廠錸寶（8104）3月營收以2.02億元創下歷史新高，比2月成長12.84%，較去年同期更有3成以上的成長，累計第一季營收5.31億元，年成長2.7%，展望今年，在訂單持續滿載下，新產能加入後，今年營運樂觀。

錸寶掌握STN面板取代商機，去年更相繼拿下歐洲、美國高檔家電品牌訂單，今年開始放量，受惠於白色家電產品出貨帶動，錸寶首季淡季不淡，3月營收更突破2億元大關，創下歷史新高。

配發5元股利

看好白色家電市場，錸寶去年就已展開擴廠動作，不過等不及新投資加入，錸寶上半年將先以去瓶頸的方式增加2成產能，下半年旺季來臨後，新生產線投產，屆時還會增加3成產能，整體來看，2017年總產能將比2016年成長6成。

錸寶去年財報已經出爐，2016年錸寶營收21.38億元，年增29.6%，毛利率突破2成至24.38%，較前一年增加逾6個百分點。稅後盈餘3.3億元，年增率高達174.37%，每股稅後盈餘11.82元，大賺一個股本，獲利寫下歷史新高，公司董事會已經決議配發5元股利，包括0.5元現金股利以及4.5元股票股利；錸寶股東會將於6月8日舉行。