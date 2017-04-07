| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
 首頁 > 財經

白色家電助攻 錸寶3月營收新高

2017-04-07

〔記者陳梅英／台北報導〕在白色家電產品陸續出貨帶動下，錸德集團旗下PMOLED大廠錸寶（8104）3月營收以2.02億元創下歷史新高，比2月成長12.84%，較去年同期更有3成以上的成長，累計第一季營收5.31億元，年成長2.7%，展望今年，在訂單持續滿載下，新產能加入後，今年營運樂觀。

錸寶掌握STN面板取代商機，去年更相繼拿下歐洲、美國高檔家電品牌訂單，今年開始放量，受惠於白色家電產品出貨帶動，錸寶首季淡季不淡，3月營收更突破2億元大關，創下歷史新高。

配發5元股利

看好白色家電市場，錸寶去年就已展開擴廠動作，不過等不及新投資加入，錸寶上半年將先以去瓶頸的方式增加2成產能，下半年旺季來臨後，新生產線投產，屆時還會增加3成產能，整體來看，2017年總產能將比2016年成長6成。

錸寶去年財報已經出爐，2016年錸寶營收21.38億元，年增29.6%，毛利率突破2成至24.38%，較前一年增加逾6個百分點。稅後盈餘3.3億元，年增率高達174.37%，每股稅後盈餘11.82元，大賺一個股本，獲利寫下歷史新高，公司董事會已經決議配發5元股利，包括0.5元現金股利以及4.5元股票股利；錸寶股東會將於6月8日舉行。

廣告
  • 錸寶產品（記者陳梅英攝）

    錸寶產品（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 錸寶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：白色家電助攻 錸寶3月營收新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.