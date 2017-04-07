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文曄併購宣昶 10/1股份轉換

2017-04-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）與宣昶（3315）昨分別召開董事會，會中決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，由文曄以每股27元、總計18.97億元現金，取得宣昶全數已發行的股份，溢價逾四成，股份轉換完成後，宣昶將成為文曄百分之百持股的子公司，此案待雙方股東會通過並完成相關法律程序後生效，暫訂今年10月1日為股份轉換基準日。

宣昶去年合併營收約118.16億元，營業利益率約1.04%，稅後純益約1億元，稅後每股盈餘為1.43元。現有代理線包括IDT、高通、Richtek（立錡）、M-Star（晨星）、OmniVision（豪威）、MPS（芯源）等半導體產品，與文曄既有產品線重疊性極低，且所代理產品線的應用市場廣泛，在無線充電與無線網路等解決方案具競爭力下，文曄認為可與該公司形成互補與綜效。

文曄表示，宣昶加入文曄後，將可共享文曄營運規模的經濟效益，透過文曄長期於亞太地區深耕客戶基礎及完整布建的營運管理平台，可加速擴展宣昶海外業務，進而產生併購的綜效與提升整體股東權益。

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  • 文曄科技法昨天召開董事會，站立者為董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

    文曄科技法昨天召開董事會，站立者為董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

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