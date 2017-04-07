文曄併購宣昶 10/1股份轉換
2017-04-07
〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）與宣昶（3315）昨分別召開董事會，會中決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，由文曄以每股27元、總計18.97億元現金，取得宣昶全數已發行的股份，溢價逾四成，股份轉換完成後，宣昶將成為文曄百分之百持股的子公司，此案待雙方股東會通過並完成相關法律程序後生效，暫訂今年10月1日為股份轉換基準日。
宣昶去年合併營收約118.16億元，營業利益率約1.04%，稅後純益約1億元，稅後每股盈餘為1.43元。現有代理線包括IDT、高通、Richtek（立錡）、M-Star（晨星）、OmniVision（豪威）、MPS（芯源）等半導體產品，與文曄既有產品線重疊性極低，且所代理產品線的應用市場廣泛，在無線充電與無線網路等解決方案具競爭力下，文曄認為可與該公司形成互補與綜效。
文曄表示，宣昶加入文曄後，將可共享文曄營運規模的經濟效益，透過文曄長期於亞太地區深耕客戶基礎及完整布建的營運管理平台，可加速擴展宣昶海外業務，進而產生併購的綜效與提升整體股東權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 文曄科技
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 未爆煙火 沖回沙灘引虛驚
- 桃市24家私幼喊漲 市長：今年凍漲
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
- 殷仔明拚開季首戰勝
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 桃市公車改里程計費 部分路線飆漲惹民怨
- 雲縣垃圾外運換底渣 李進勇：不得不接受
- 《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業
- 《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 半屏山登山口 跳蚤肆虐
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 控前男友偷拍愛愛片 「有看鏡頭」變誣告被訴
- 65私幼喊漲 平均調幅5％
- 言論自由日 國際組織連線聲援李明哲
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 台積電評估設廠 台水：可增水12.5萬噸
- 王子稍息過後 不想再合作曾之喬
- 基隆西岸高架道 16日通車
- 國民黨魁選舉 六人完成領表
- 憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
- 化武滅門 同一家族22死
- 六都幼兒園喊漲 家長：漲一千都不該
- 汽修廠黑手娘子軍 客戶放心交車
- 《母親節前哨戰特刊》變骨溜 養身健髮57折起
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 全球吸菸人數比例下滑 25年來致死率卻成長近5％
- 《觀察筆記》三國歸一統
- 舊愛上門吵毒品不純 新歡製毒曝光落跑
- 桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名
- 不洗褲子 楊丞琳就愛這味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：文曄併購宣昶 10/1股份轉換
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分