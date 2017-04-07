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宏達電Q1營收年減1.96%

2017-04-07

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）在年度旗艦機種HTC U系列全球開賣下，3月營收達52億元，月增11.3%，年增25.41%，但第一季營收僅145.3億元，年減1.96%。

宏達電3月營收較2月成長，主要受惠於旗艦手機HTC U Ultra、U Play在全球各地陸續出貨，但第一季表現仍比去年同期弱。

市場人士認為，HTC U可說是宏達電智能手機暨物聯網事業部門總經理張嘉臨一手主導，沒有前任影子，但似乎也無法讓宏達電的營運有起色。

張嘉臨之前曾說過，預估第一季在HTC U系列手機帶動下，虧損較去年第四季少。宏達電去年第四季營收222.5億元，每股虧損3.77元。

值得注意的是，宏達電重要子公司、100%持股的威宏電子（上海）在3月15日處分上海土地及廠房，交易金額人民幣6.3億元，處分利益預計為人民幣1.47億元，約台幣6.67億元，以宏達電股本82.2億元計算，貢獻每股獲利0.81元。

市場人士認為，此次交易最快第一季入帳，但宏達電也指出，此交易若上海市政府審批部門不核准，則需視為不可抗力因素。

另外，閎暉（3311）3月全球營收1.8億元，月增4.3%。

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  • 宏達電董事長王雪紅（記者王憶紅攝）

    宏達電董事長王雪紅（記者王憶紅攝）

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