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羅智先︰統一集團硬體投資已告一段落

2017-04-07

〔記者楊雅民／台北報導〕統一集團董事長羅智先昨在聯合法說會上表示，集團硬體投資已告一段落，中國市場則定位於服務2.5~3億人口，「這樣的規模，相當於整個美國市場」。

統一集團昨日舉行統一（1216）、統一實業（9907）、大統益（1232）、統一中控聯合法說會，羅智先說，台灣景氣變化看不太懂，第1季景氣看起來還是很緊張，預估第2季國際景氣位於衰退期上升點，很多行業將水漲船高，但零售業並沒有太多反應。

談到中國飲料市場衰退，不少業者把原因歸咎於氣候，羅智先認為，中國所有出問題的公司，都是庫存出了問題，氣候是被冤枉的，若行為矯正好，氣候沒什麼大問題，所以統一去年下了很大決心做庫存清理動作。

法人關注統一中控生產線的產能是否投資過剩？他說，統一在中國所有產能全部開動，也無法滿足市場的千分之一，雖然現階段財務有一些壓力，但從客觀環境分析，統一是投資未來，只要挺得住，產能從市場需求分析，不可能有過剩情況。

統一集團在兩岸及東南亞硬體投資已告一段落，今年資本支出約160億元，與去年同期相當，較高峰期一年達300~400億元已大幅縮減，接下來將專注於軟體能力、組織系統和員工精進。

他坦言，過去對於在中國市場併購有點激情，現已冷靜下來，主要是中國快消品公司併購後都沒有好下場，兩個好端端的公司合在一起，就變成災難。談到東南亞市場佈局，羅智先說，統一在東南亞市場都能自給自足，但在有6億人口的市場，缺乏「有緣份的經營團隊」。

至於統一瑞穗鮮乳漲價，他說，漲價不是牛的問題，是養牛者的問題，養牛的人愈來愈少，鮮奶供需會愈來愈緊張，鮮乳價格是政府管理，統一只是酪農和消費者的中間人而已。

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  • 統一董事長羅智先（中）昨天主持法說會。（記者楊雅民攝）

    統一董事長羅智先（中）昨天主持法說會。（記者楊雅民攝）

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