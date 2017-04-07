黃崇仁︰DRAM明年缺口更大
〔記者洪友芳／新竹報導〕力晶集團創辦人黃崇仁昨指出，中國投入DRAM產業不具威脅性，很難與台廠競爭，他並預期DRAM產業不只會旺到今年底，明年還會更好，缺口甚至會比今年更大。
20奈米是競爭力分界
台灣半導體產業協會（TSIA）昨舉行第11屆第一次會員大會並改選理監事，黃崇仁蟬聯常務理事。他在會後表示，中國投入DRAM產業除了投資成本，還要有技術與專利，而20奈米製程是成本差異很大的分水嶺，中國不可能補貼到底，換言之，現階段看來，中國投入DRAM產業已不具威脅性。
黃崇仁認為，既有DRAM廠的設備都已折舊攤提到一定階段，成本較新進入廠商來得低，新進入廠商除了投資設備金額龐大，單位成本也是舊供應廠商的兩倍，進入20奈米製程的投資額更大，這個分水嶺導致新進廠商很難跟台廠競爭。
除了投資龐大與成本差異，黃崇仁認為，DRAM廠還有技術與專利的問題，中國要得到美光或韓系廠商直接授權很難，川習會在即，相信美國會要求中國遵守WTO，在此架構下，將不會發生竊取商業機密的情形，代表中國若沒有原廠授權，將不能生產DRAM。
儘管中國政策積極透過補貼扶植半導體業，但黃崇仁表示，補貼是有限度的，絕對不可能生產兩顆DRAM就補貼一顆；對於中國大舉挖角台灣記憶體業人才，他認為這確實是嚴重問題，但台灣政府、美光都已重視此問題，美光甚至積極介入，也有相關措施展開因應中，相信會有嚇阻效果。
黃崇仁指出，DRAM產業不只會旺到今年底，他認同業界大廠所言，如果沒有新的DRAM晶圓廠出現，DRAM產業景氣明年還會更好，缺口甚至比今年更大，主要是因應用市場已從PC端擴大到其他，包括一些SIP產品。力晶目前產能滿載，今年營運將比去年成長，法人估計重拾獲利上百億元將可期。
力晶轉投資合肥12吋廠合肥晶合，今年6月可望落成並進入試產。
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