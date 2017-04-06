中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
2017-04-06
〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託金控積極展開「區塊鏈」（Blockchain）海外布局，3月底於國際區塊鏈黑客松競賽中，中信金攜手台灣新創公司Bitmark參賽，經過兩天一夜不斷電的實作角逐，最後在3月30日決賽脫穎而出，於18個國際參賽團隊中獲得第一。
金融科技（Fintech）浪潮席捲全球，是近年各國金融與科技業者競逐的新戰場，區塊鏈發展更被視為這場戰役的關鍵核心技術。中信金領先業界於去年啟動區塊鏈發展計畫，加入目前國際最大金融區塊鏈R3聯盟，成為台灣首家R3聯盟會員，更於今年1月加入以色列金融科技育成中心The Floor。
中國信託透過The Floor與以色列證交所、國際企業英特爾及其他國際金融機構，於3月29日至30日在特拉維夫共同舉辦區塊鏈黑客松競賽，是台灣金融機構首次參與舉辦國際性黑客松競賽。
此次競賽由匯豐銀行、德意志銀行、聖保羅銀行及中信金等國際金融機構擔任導師，費時一個月蒐集、歸納全球發展區塊鏈最急需解決的技術問題，邀請來自全球18家區塊鏈新創公司參與兩天一夜的活動，針對問題進行24小時密集開發並發表解決方案。
來自台灣的區塊鏈新創公司Bitmark，由中信金擔任導師，提供金融產業相關資訊及知識，協助Bitmark以其技術與3D列印機結合，評審團看好其技術衍生運用在供應鏈融資，解決訂單傳輸的安全問題，因此評為首獎，Bitmark獲贈價值約新台幣20萬元的比特幣及與企業合作機會。
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