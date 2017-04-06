性騷案處理不當 監院糾正台電

2017-04-06

〔記者林良昇／台北報導〕台灣電力公司蘇姓員工對女性派遣員工性騷擾，台電相關主管意圖私了，又以不當調查程序造成女派遣工罹患憂鬱症，監委調查後認為，台電相關主管毫無性騷擾防治觀念及知能，漠視女性派遣員工的人格尊嚴與工作權，昨糾正台電公司，並要求議處相關失職人員。