聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元

2017-04-06

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）昨日公告3月合併稅前盈餘2.96億元，每股稅前盈餘0.11元，累積前3月稅前盈餘7.83億元，前3月每股稅前盈餘0.29元，維持穩定獲利表現，資產品質方面，3月底逾放比率0.17%，呆帳覆蓋率為661.15%。

聯邦銀提供的Apple Pay服務3月底正式上線，雖受限Apple的合約限制，無法公布目前持卡人綁定狀況，但聯邦銀表示，看好台灣行動支付的發展前景，該行積極發展行動支付業務，其他各項銀行傳統業務則穩定成長。