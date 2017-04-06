| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 財經

聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元

2017-04-06

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）昨日公告3月合併稅前盈餘2.96億元，每股稅前盈餘0.11元，累積前3月稅前盈餘7.83億元，前3月每股稅前盈餘0.29元，維持穩定獲利表現，資產品質方面，3月底逾放比率0.17%，呆帳覆蓋率為661.15%。

聯邦銀提供的Apple Pay服務3月底正式上線，雖受限Apple的合約限制，無法公布目前持卡人綁定狀況，但聯邦銀表示，看好台灣行動支付的發展前景，該行積極發展行動支付業務，其他各項銀行傳統業務則穩定成長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.