新台幣貶4.5分 收30.381元

2017-04-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日表現疲弱，終場貶值4.5分，以30.381元兌1美元作收，匯價連4貶並創逾1週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為12.15億美元。

外匯交易員表示，新台幣延續清明假期前貶勢，但受到出口商順勢進場拋售美元，導致貶幅受到壓抑，過去4個交易日累計貶值2.11角，波段貶幅為0.69%。

外匯交易員指出，新台幣首季大漲6.4%後，第二季漲勢恐怕不會那麼強，但短線要展現明顯貶幅也不太容易，預料維持區間盤整格局機率高。