| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 財經

新台幣貶4.5分 收30.381元

2017-04-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日表現疲弱，終場貶值4.5分，以30.381元兌1美元作收，匯價連4貶並創逾1週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為12.15億美元。

外匯交易員表示，新台幣延續清明假期前貶勢，但受到出口商順勢進場拋售美元，導致貶幅受到壓抑，過去4個交易日累計貶值2.11角，波段貶幅為0.69%。

外匯交易員指出，新台幣首季大漲6.4%後，第二季漲勢恐怕不會那麼強，但短線要展現明顯貶幅也不太容易，預料維持區間盤整格局機率高。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：新台幣貶4.5分 收30.381元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.