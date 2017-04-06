六都房市迎春？ 3月移轉棟數年增3成
2017-04-06
〔記者徐義平／台北報導〕六都買賣移轉棟數連三季正成長！
3月六都合計為1萬7541棟，月增約43%、年增約30%。房仲業者指出，今年的買賣移轉棟數擺脫一路量縮走勢，3月除桃園市，其餘五都的買賣移轉棟數年增都超過26%，主因包括去年受房地合一干擾、基期較低外，逐步回溫的房市也是帶動移轉棟數增加的原因。
根據六都地政局陸續發布的3月買賣移轉棟數，台北市為1993棟，月增38%、年增33%；新北市為4321棟，月增37%、年增52%；桃園市為3118棟，月增56%、年增6%；台中市為3264棟，月增33%、年增26%；台南市為1727棟，月增59%、年增31%；高雄市為3118棟，月增46%、年增32%。六都3月買賣移轉棟數合計為1萬7541棟，月增43%、年增30%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年第一季還是籠罩在房地合一的不確定因素之下，有些移轉趕件搶在2016年1月1日前過戶，導致去年第一季出現超低量的低基期，加上今年房地產交易有所回溫，所以3月的買賣移轉棟數延續前兩月的反彈走勢，累計全國前兩月的買賣移轉棟數就已經增加了1.2萬棟，相當有機會擺脫去年24.5萬棟低量。
東森房屋研究中心副理于靜芳分析，因房地合一稅上路的趕過戶潮提前發酵，導致去年第一季移轉量急凍，又碰上206地震影響買氣，導致去年交易量實在過度低迷，因此無論與去年3月或第一季相比，年成長皆有明顯彈升，不過房價已修正一定幅度，及自住民眾歷經1~2年觀望期，陸續在年初出來購屋，帶動今年第一季總交易量達4.54萬棟，較去年同期大增4成，目前觀察今年連續3個月交易量轉正，首季呈現正成長趨勢，大致回穩至2015年第一季水準。
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