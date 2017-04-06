台一停止交易 麗臺、建碁列全額交割

2017-04-06

〔記者陳永吉、陳柔蓁／台北報導〕證交所形式審閱去年財報，台一 （1613） 由於未依法令時程申報去年財報，因此將停止交易，而麗臺（2465）與建碁（3046）由於每股淨值低於5元，因此列為全額交割股，而卓越（2496）與新世紀（3383）則是每股淨值回到5元以上，將恢復正常交易，相關事項4/7將實施。

另，上櫃公司迎輝（3523）、德宏（5475）、北基（8927）、富驛-KY（2724）4家公司因淨值已低於5元被打入全額交割。