3月營收》 威剛創近40個月新高 精測登歷史新高
〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）受惠DRAM供給吃緊與銷貨持續升溫，昨公佈三月合併營收持續成長達27.94億元，月增3.45%、年成長62.46%，創近40個月以來單月新高；威剛今年第一季營收達80.03億元，季成長7.89%、年大增63.95%，為近13季以來單季新高，預估獲利也因美元避險得當而表現突出。
威剛表示，第一季雖為傳統PC淡季，但受惠上游供給不足帶動DRAM及NAND Flash價格持續攀升，客戶儲備安全庫存需求不墜，威剛單月營收呈逐月走揚格局，單季營收並少見的優於去年第四季。其中DRAM單季營收占比達47.74%，固態硬碟（SSD）及外接式硬碟單季貢獻營收近30%，記憶卡及隨身碟等產品營收貢獻也逾20%。
威剛指出，雲端運算及大數據等應用快速成長，推升伺服器用記憶體需求強勢升溫，有效支撐DRAM及SSD市場仍處於供不應求的狀態，加上DRAM及NAND Flash上游廠商轉進新製程進度落後，學習曲線大幅拉長，讓這波供給吃緊情形延續到下半年。
威剛︰供給吃緊延至下半年
威剛受惠提前佈局貨源等策略奏效，加上庫存水位穩定，公司看好在NAND Flash持續缺貨且DRAM供給吃緊的氛圍下，第二季營運仍將有淡季不淡的表現。同時，從今年元月已預先採取相當部位的美元避險措施，台幣急升將不至於大幅減損威剛第一季的獲利表現。
此外，台股股后、晶圓測試板精測（6510）公佈三月合併營收2.7億元，月增3.26%、年增53.08%，第一季合併營收達7.89億元，季增16.66%、年增57.71%，單月與單季營收同創歷史新高紀錄。
封測廠矽格（6257）自結三月份合併營收為4.93億元，月增加7.6%、年增5.4%。第一季合併營收達14.58億，較去年同期成長17%。
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