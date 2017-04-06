苯價漲 台化、中石化進補
2017-04-06
〔記者張慧雯／台北報導〕近來苯報價劇烈震盪，3月20日每噸報價還在824美元，27日則重挫至每噸745美元，大跌9.59%，4月5日最新報價又回到每噸818美元、上漲9.8%。法人認為，苯價上漲，台化（1326）、信昌化（4725）、中石化（1314）可望受惠。
業者表示，油價上漲，苯的價格也會上漲，而苯的下游產品為SM，SM價格上揚、也推升苯的報價，而近來油價變動幅度不小，SM報價也震盪，使得苯的報價也出現巨幅波動。台化副董事長洪福源3月初即表示，近來石化產品市況「有很戲劇性的變化」，苯從年前每噸900多美元一口氣飆到1060美元後，又回到 940美元，乙烯和丙烯報價持續走揚，至2月底才慢慢下滑，但3月以來「又從樂觀變成觀望」。
而主力產品為苯酚的信昌化，由於苯價飆漲，股價也從去年12月每股18元一路攀升至26元，今年初法說時即指出，由於市場丙酮供給量過多，目前兩條丙酮產線只開一條，透過減產和調整銷售策略，期待虧損大幅縮小，法人則看好轉機題材。
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