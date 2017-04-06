NOR Flash漲價 華邦電、旺宏受惠
〔記者洪友芳／新竹報導〕NOR Flash供給不足，今年又因iPhone正式採用AMOLED面板，將使NOR Flash需求增加，市場預估今年NOR Flash將出現每季價格上漲逾5%的漲幅，漲勢延續到今年底，供應商華邦電（2344）、旺宏（ 2337）後市營運均將受惠。
全球市場研究機構TrendForce最新研究指出，NOR Flash市占率以賽普拉斯半導體占25%居全球第一，旺宏市占率24%居次，美光市占率18%排第三；國際大廠美光、賽普拉斯已逐步淡出中低容量的NOR Flash市場，供應中階的華邦、旺宏接單因而大增。
需求還會延燒2年以上
TrendForce就NOR Flash需求面指出，今年iPhone正式採用AMOLED面板，帶動AMOLED面板需求看漲，為NOR Flash市場帶來新的需求動能；此外，TDDI的IC將觸控功能整合進入驅動IC，也需另外掛一顆NOR Flash，這將同步推升對NOR Flash的需求提高。
旺宏對NOR Flash市況展望樂觀程度超過研調機構，認為國外大廠陸續退出NOR Flash生產行列，市場需求又增加，已帶動客戶搶貨熱潮，旺宏去年底擁有70億元庫存量已銷售一空，目前看來，預期NOR Flash需求熱還會延燒二年以上，這有利旺宏營運轉獲利。
旺宏被列為處置股
旺宏上週受法人青睞，居買超之冠，但因近期漲幅大，上週五遭外資減碼，昨被主管單位列為處置股，10分鐘撮合一次，影響股價一度打到跌停，但因買單敲進，股價最後小跌0.1元、以12.6元作收，成交量逾4.9萬張。
旺宏去年下半年已連續二季轉虧為盈，且到去年底每股淨值回升到5元關卡以上，達5.07元。預估本季營運將續獲利，董事會日前決議辦理減資186.51億元，減資51%彌補虧損與改善財務，減資後的資本額變為180.89億元，減資案擬提報5月26日股東會通過才能進行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 試院審查會通過 公保費率上限16% 65歲才能領
- 《機場捷運各站系列報導》A11坑口站 等待後續開發
- 牢記鋒哥的話 林承飛拚就對了
- 「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人
- 自由廣場》日本郵差長照服務現況
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 川普首席策士巴農退出國家安全會議
- 華視猛播中、韓劇 被NCC警告
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 香港輕軌電車凌晨翻車 14人受傷
- 喝水小心喝錯 「尿液顏色判讀法」告訴你
- 《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列
- 14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
- 艋舺龍山文創B2冷清 柯：兩週改善
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 勞工協會出錢出力 帶植物人曬太陽
- 被邀輔選？ 柯媽急說又不是明星
- 連署過關 金門博弈公投 最快9月投票
- 搶奧運財 東京迪士尼砸208億
- 自由廣場》蔡主席，妳還要禮讓柯市長嗎？
- 除草劑噴行道樹 「誤殺」水稻
- 一樣是大腸癌 "他"撐過6年沒做化療
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- 美售F35？ 軍方：樂觀其成
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 水湳經貿園區設中水道系統 年底完工
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 蘇花改通車交通瓶頸 交長：專案處理
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 公園遭小偷 無障礙扶手也拔走
- 切割尹衍樑? 中研院退出唐獎評選
- 龍舟賽不同組 民進黨、時代力量錯身過
標題：NOR Flash漲價 華邦電、旺宏受惠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email