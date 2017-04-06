NOR Flash漲價 華邦電、旺宏受惠

2017-04-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕NOR Flash供給不足，今年又因iPhone正式採用AMOLED面板，將使NOR Flash需求增加，市場預估今年NOR Flash將出現每季價格上漲逾5%的漲幅，漲勢延續到今年底，供應商華邦電（2344）、旺宏（ 2337）後市營運均將受惠。

全球市場研究機構TrendForce最新研究指出，NOR Flash市占率以賽普拉斯半導體占25%居全球第一，旺宏市占率24%居次，美光市占率18%排第三；國際大廠美光、賽普拉斯已逐步淡出中低容量的NOR Flash市場，供應中階的華邦、旺宏接單因而大增。

需求還會延燒2年以上

TrendForce就NOR Flash需求面指出，今年iPhone正式採用AMOLED面板，帶動AMOLED面板需求看漲，為NOR Flash市場帶來新的需求動能；此外，TDDI的IC將觸控功能整合進入驅動IC，也需另外掛一顆NOR Flash，這將同步推升對NOR Flash的需求提高。

旺宏對NOR Flash市況展望樂觀程度超過研調機構，認為國外大廠陸續退出NOR Flash生產行列，市場需求又增加，已帶動客戶搶貨熱潮，旺宏去年底擁有70億元庫存量已銷售一空，目前看來，預期NOR Flash需求熱還會延燒二年以上，這有利旺宏營運轉獲利。

旺宏被列為處置股

旺宏上週受法人青睞，居買超之冠，但因近期漲幅大，上週五遭外資減碼，昨被主管單位列為處置股，10分鐘撮合一次，影響股價一度打到跌停，但因買單敲進，股價最後小跌0.1元、以12.6元作收，成交量逾4.9萬張。

旺宏去年下半年已連續二季轉虧為盈，且到去年底每股淨值回升到5元關卡以上，達5.07元。預估本季營運將續獲利，董事會日前決議辦理減資186.51億元，減資51%彌補虧損與改善財務，減資後的資本額變為180.89億元，減資案擬提報5月26日股東會通過才能進行。