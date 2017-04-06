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紡織業春意濃 宏益產能滿載

2017-04-06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕聚酯絲廠宏益（1452）公告今年3月營收2.353億、年增27.04%，與2008年3月的營收顛峰2.358億只差50萬，好表現為紡織業捎來春天氣息；宏益表示，原料漲價、秋冬服裝拉貨潮、中游布廠回補庫存、TPP破局後越南訂單回流中國與台灣效應顯現，第一季短、急單湧入，目前處於產能滿載狀態。

秋冬季拉貨 中游回補庫存

宏益內銷比例九成以上，第一季湧現的拉貨潮主要是為中游布廠秋冬服飾做準備，此波訂單回流多屬大宗規格的加工絲，有助維持開機率。

宏益每月產能接近2,400噸，佔台灣總產能5%，高階與大宗規格營收占比約55：45。持續進行產能調整，要將能生產細丹尼、高根數、機能性、毛利高的複合紗的雙胞胎機台，增加產品物性結構多樣性，獲利能力可望因此逐漸提高。

聚酯絲的原料EG價格自去（2016）年底以來持續漲價，下游POY與DTY反映成本而漲價，刺激貿易商與布廠積極重新建立庫存，帶動產業鏈營運大幅轉佳，但近期EG價格呈現高檔修正，由最高價每噸955美元回檔至818美元，3月常規型POY多持平，僅有特殊CD型POY供不應求而持續上漲，下游客戶拉貨動能降溫，惟EG後市價格仍有機會隨高價乙烯的成本推升效應而回彈，可望再度推動下游客戶買氣回籠。

宏益去年度營收19.7億元、年減0.39%，毛利率15.7%、年減1.19個百分點，每股稅後盈餘（EPS）1.5元，今年將發放1.2元現金股利。

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