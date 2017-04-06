蘋概股新舊產品交替 大立光可成遇逆風

2017-04-06

〔記者陳梅英、張慧雯／台北報導〕台股差51點就要上萬點，股王大立光（3008）此時卻拋出震撼彈，3月合併營收36.29億元，雖然比2月增加5.1%，還比去年同期成長20.01%，卻低於1月，大立光表示，受到客戶訂單調整以及新舊產品交替影響，預估4月不會比3月好。

大立光3月營收低於1月

大立光昨日股價又攻上4800元，以4820元價位作收，距離外資目標價5000元，僅差距180元，是這波台股問鼎萬點最大功臣，今日是否能隨台股攻萬點而站上5000元，備受外界關注。

不過大立光昨日發佈3月營收表現卻不如外界預期，儘管比2月增加5.1%，符合公司預估的「3月營收不差於2月」，但法人指出，1、2月主要是受到農曆春節、工作天數減少緣故，3月在恢復正常下，營收還低於1月，顯示淡季效應不容小覷，由於大立光指出，4月營收也不會比3月好，主要理由是客戶訂單調整以及新舊產品交替，更讓法人擔心大立光訂單修正，是否因其他競爭對手搶單。

4月淡季 「外界勿擔心」

大立光則表示，雖然每一年依據客戶訂單與市場情況有所不同，但4月原本就屬於淡季，外界不必過於擔心。

大立光首季合併營收108.07億元，與去年第四季旺季相比，下滑31.27%，但若與去年同期相比，年成長率則達30.66%，樂觀的法人認為大立光首季表現不算差，隨新廠即將於下半年加入，剛好迎來蘋果新機問世，加上雙鏡頭市場爆發，以大立光的領先地位來看，將是最大受惠者，今年營運表現將優於去年，甚至有機會挑戰2015年創下的獲利新高紀錄。

只是首季在營收下滑以及新台幣走升的不利因素下，加上產品組合調整，大立光首季毛利率將跌回6成以下，較去年第四季有明顯下滑。

大立光去年每股稅後盈餘169.47億元，僅次於2015年的180.08元，是歷史次高，大立光將於6月14日召開股東會。

另一蘋果供應鏈可成（2474）昨也公布3月營收49.71億元，月增4.8%；但首季營收145.80億元，年減13.4%。

可成發言人巫俊毅表示，首季營收表現受匯率、季節性新舊產品交替影響。對今年的展望仍是樂觀，成長動能將來自下半年；所以上半年維持淡季、下半年強勁成長、全年度明顯成長的基調不變。

而可成在3月底也公告今年首波資本支出金額為日圓23.088億元 （約新台幣6.3億元），巫俊毅也指出，這筆金額是用來購買生產設備，今年可成在中國與台灣都有擴廠與擴產計畫；法人分析，6.3億元的資本支出約可添購500台的CNC機台，預估可成今年CNC機台總數將拉高到3000台，不過，巫俊毅則表示，資本支出包含的項目很廣泛，不會只有購買CNC機台，但詳細內容無法透露。

看好今年蘋概股，法人日前將可成目標價調高、上看375元，近來外資持股大增。