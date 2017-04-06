蘋概股新舊產品交替 大立光可成遇逆風
〔記者陳梅英、張慧雯／台北報導〕台股差51點就要上萬點，股王大立光（3008）此時卻拋出震撼彈，3月合併營收36.29億元，雖然比2月增加5.1%，還比去年同期成長20.01%，卻低於1月，大立光表示，受到客戶訂單調整以及新舊產品交替影響，預估4月不會比3月好。
大立光3月營收低於1月
大立光昨日股價又攻上4800元，以4820元價位作收，距離外資目標價5000元，僅差距180元，是這波台股問鼎萬點最大功臣，今日是否能隨台股攻萬點而站上5000元，備受外界關注。
不過大立光昨日發佈3月營收表現卻不如外界預期，儘管比2月增加5.1%，符合公司預估的「3月營收不差於2月」，但法人指出，1、2月主要是受到農曆春節、工作天數減少緣故，3月在恢復正常下，營收還低於1月，顯示淡季效應不容小覷，由於大立光指出，4月營收也不會比3月好，主要理由是客戶訂單調整以及新舊產品交替，更讓法人擔心大立光訂單修正，是否因其他競爭對手搶單。
4月淡季 「外界勿擔心」
大立光則表示，雖然每一年依據客戶訂單與市場情況有所不同，但4月原本就屬於淡季，外界不必過於擔心。
大立光首季合併營收108.07億元，與去年第四季旺季相比，下滑31.27%，但若與去年同期相比，年成長率則達30.66%，樂觀的法人認為大立光首季表現不算差，隨新廠即將於下半年加入，剛好迎來蘋果新機問世，加上雙鏡頭市場爆發，以大立光的領先地位來看，將是最大受惠者，今年營運表現將優於去年，甚至有機會挑戰2015年創下的獲利新高紀錄。
只是首季在營收下滑以及新台幣走升的不利因素下，加上產品組合調整，大立光首季毛利率將跌回6成以下，較去年第四季有明顯下滑。
大立光去年每股稅後盈餘169.47億元，僅次於2015年的180.08元，是歷史次高，大立光將於6月14日召開股東會。
另一蘋果供應鏈可成（2474）昨也公布3月營收49.71億元，月增4.8%；但首季營收145.80億元，年減13.4%。
可成發言人巫俊毅表示，首季營收表現受匯率、季節性新舊產品交替影響。對今年的展望仍是樂觀，成長動能將來自下半年；所以上半年維持淡季、下半年強勁成長、全年度明顯成長的基調不變。
而可成在3月底也公告今年首波資本支出金額為日圓23.088億元 （約新台幣6.3億元），巫俊毅也指出，這筆金額是用來購買生產設備，今年可成在中國與台灣都有擴廠與擴產計畫；法人分析，6.3億元的資本支出約可添購500台的CNC機台，預估可成今年CNC機台總數將拉高到3000台，不過，巫俊毅則表示，資本支出包含的項目很廣泛，不會只有購買CNC機台，但詳細內容無法透露。
看好今年蘋概股，法人日前將可成目標價調高、上看375元，近來外資持股大增。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 試院審查會通過 公保費率上限16% 65歲才能領
- 《機場捷運各站系列報導》A11坑口站 等待後續開發
- 牢記鋒哥的話 林承飛拚就對了
- 「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人
- 自由廣場》日本郵差長照服務現況
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 川普首席策士巴農退出國家安全會議
- 華視猛播中、韓劇 被NCC警告
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 香港輕軌電車凌晨翻車 14人受傷
- 喝水小心喝錯 「尿液顏色判讀法」告訴你
- 《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列
- 14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
- 艋舺龍山文創B2冷清 柯：兩週改善
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 勞工協會出錢出力 帶植物人曬太陽
- 被邀輔選？ 柯媽急說又不是明星
- 連署過關 金門博弈公投 最快9月投票
- 搶奧運財 東京迪士尼砸208億
- 自由廣場》蔡主席，妳還要禮讓柯市長嗎？
- 除草劑噴行道樹 「誤殺」水稻
- 一樣是大腸癌 "他"撐過6年沒做化療
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- 美售F35？ 軍方：樂觀其成
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 水湳經貿園區設中水道系統 年底完工
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 蘇花改通車交通瓶頸 交長：專案處理
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 公園遭小偷 無障礙扶手也拔走
- 切割尹衍樑? 中研院退出唐獎評選
- 龍舟賽不同組 民進黨、時代力量錯身過
標題：蘋概股新舊產品交替 大立光可成遇逆風
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email