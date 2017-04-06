違法賣TRF案 八國銀被調查

2017-04-06

〔記者王孟倫／台北報導〕立委黃國昌持續緊盯銀行不當銷售TRF（目標可贖回遠期契約）問題，他昨在立法院表示，去年九月底就舉發，有銀行涉及偽造董事會紀錄來銷售TRF，追查進度如何？金管會主委李瑞倉表示，已針對疑似有偽造董事會紀錄的八家國銀進行專案檢查，目前進入行政作業，五月底前會公布結果及決定懲處內容。

金管會銀行局局長王儷娟說明，金管會檢查局共專案金檢八家有疑似偽造董事會議紀錄情況，並已將調查報告送至銀行局，還在進行確認，若確有此情事，會移送檢調單位調查。至於是哪八家國銀可能涉嫌？王儷娟說，現在只是涉嫌階段，還會把業者找來，說明到底是甚麼樣的狀況，暫不方便透露。

立委余宛如也表示，上週TRF受害聯盟赴金管會陳情，原以為TRF風暴已經告一段落，竟又新增兩百多件TRF的爭議案件。李瑞倉指出，這裡頭有部分案子是已達成和解的受災戶，後來反悔又出面抗議，希望能爭取更好的和解條件。