台幣猛升6％ 上市櫃匯損 首季恐破千億

2017-04-06

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣匯率升值衝擊我國出口業。金管會昨在立法院表示，根據上市櫃公司去年年報，匯損金額達新台幣一三四四億元；法人預估，從今年首季升值幅度估算，上市櫃公司首季匯損金額至少五、六百億元，若未做好避險準備，甚至不排除破千億元。

去年匯損一三四四億元

金管會證期局長王詠心表示，今年首季財報整體匯損尚未統計出來，若就去年年報，上市公司匯損約一三三九億元，上櫃約五億元，共一三四四億元；前年上市櫃公司則因新台幣貶值，反而有匯率收益達一五七四億元。

保險局長李滿治指出，壽險業雖有也有匯損，但業者都有避險，且還有其他投資收益、可以彌補一些損失，目前為止，壽險業二月匯損情況已比一月趨緩。

根據法人機構評估，過去新台幣單季若升值二至三％，上市櫃出現匯損金額在一五○到二五○億元間。今年首季新台幣升值幅度高達六．四％，以此推算，匯損至少五、六百億元，加上這次新台幣升值又急又猛，若有上市櫃公司未做好避險準備，首季整體匯損可能破千億元！

金管會官員說，以去年上市櫃匯損為例，壽險業佔最大宗、約九成，而壽險業不能直接拿升值幅度來估算匯損金額，因壽險業者都會購買衍生性商品來進行避險；要把「避險利益」扣除後，才是真正匯損金額，「實際匯損金額不會像外界預估這麼高」。