投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割

2017-04-06

〔記者王憶紅、陳柔蓁／台北報導〕因認列轉投資中國事業龐大虧損，造成去年賠掉一．五個股本的飯店股富驛-KY，前董事長侯尊中遭新加坡大股東無預警解任，一度董事長鬧雙包。侯尊中昨出面說明，強調絕無拿台灣資本去填補中國虧損的無底洞，主因是國際財務準則（IFRS）實施後，飯店開辦費用一開始就須一次提列，加上部分飯店的解約訴訟費用也要提列，才造成去年中國投資虧損擴大；未來若官司贏了，費用就可望回沖。

前董座侯尊中︰沒拿台資本填中錢坑

對於「前」董事長出來解釋中國事業虧損，富驛卻十分低調，沒有任何回應。

富驛-KY在二○一二年掛牌後最高曾來到九十二元，但前年起出現虧損，每股淨值從上櫃當年二十六．八元，到去年僅剩下○．五九元，股價昨跌停鎖死，僅剩六元出頭。櫃買中心表示，富驛淨值低於三元，已進入分盤交易階段，預計明日打入全額交割，若淨值為負就必須下櫃；對外界質疑該公司可能拿台灣資本去填中國虧損，將對富驛財報進入實質審查階段。

根據富驛去年年報，轉投資中國十家事業中、七家帳上認列虧損，合計虧損金額達五．五億元，占去年稅後虧損六．○一億元的九成以上。轉投資中國成為富驛最大的虧損包袱，也引發新加坡大股東富麗華Furama不滿，日前董事會上推選林宜盛接掌董事長。

侯尊中昨強調，自己仍是董事長，是其他大股東取得發佈重訊的金鑰密碼後，自行變更董事長、總經理名字，並稱他已在三月底前提告對方偽造文書等；至於三月二十九日董事會內發生什麼事，不便透露。但侯坦言，其他大股東可掌握的股權約三十％，的確比他高。

侯尊中出身鋼鐵世家，伯父是東和鋼鐵創辦人之一的侯政廷，父親侯清波也任東和鋼鐵要職，東和鋼鐵現任董事長侯貞雄是侯尊中的堂叔。侯尊中在一九九二年就到中國做生意，投資項目包括網路、軟體、基金、房地產、媒體事業等等，原想將富驛打造成為兩岸的連鎖飯店，怎料在中國市場踢到鐵板，董座職位無預警遭其他大股東解任。