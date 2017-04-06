里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職

2017-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕里奇蒙聯邦準備銀行總裁雷克（Jeffrey Lacker）週二突然宣布立刻辭職，坦承二○一二年十月和麥德里全球顧問（Medley Global Advisors）分析師談話時，可能不當洩漏美國聯準會（Fed）政策選項的重要機密資訊。Fed官員在當年九月會議上，正為年底加碼大規模購債刺激計畫作準備。

2012年Fed機密資訊外洩

六十一歲的雷克本計畫在今年十月退休，週二聲明披露自己在二○一二年洩漏Fed政策考量機密資訊上所扮演的角色，決定辭職馬上生效。此案先前遭到美國聯邦機構刑事調查，不過代表雷克的McGuireWoods律師事務所律師寇林表示，所有調查已結束，雷克將不會被起訴。

二○一二年聯邦公開市場委員會（FOMC）九月會議決定推出第三輪量化寬鬆措施（QE3），每月收購房貸擔保債券四百億美元；當年十月初Fed公布該場會議紀錄前一天，麥德里分析報告以「聯準會：十二月界限」為題，告知客戶該場會議的政策討論細節，提及Fed可能擴大QE、增加收購美國公債四五○億美元，以及可能採用失業率和通膨水準指引，作為在升息之前官方尋求達成的目標。

雷克聲明表示，二○一二年十月二日在和「金融時報」旗下機構麥德里全球顧問一名分析師的電話談話中，該分析師提到有關Fed決策官員討論中政策選項之一的「重要非公開內容」，他應要拒絕評論或立刻掛掉電話，卻沒有這樣做，反而讓談話繼續下去。

雷克說，在那通電話後，他並未依據「資訊安全政策」的規範向FOMC報告該分析師取得相關機密資訊，直到隔日麥德里報告出爐，他才瞭解到對該分析師提出資訊沒有評論，被視為一種確認，「我很懊悔，我在該情況下逾越了界限，使本為機密的資訊獲得了確認。在二○一二年，我的行為有悖於重要的保密政策」。

麥德里報告引發Fed內部調查，不過雷克表示，他在問卷上及二○一二年十二月接受Fed法務長面談時，沒有提出與該名分析師的完整交談內容。直到二○一五年美國司法部和聯邦調查局（FBI）於美國國會施壓下加入調查，雷克才揭露這項違反資訊保密的訊息。