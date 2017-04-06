《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay

2017-04-06

●「台灣Pay」︰是指由財金資訊公司與多家金融機構成立的台灣行動支付公司，所推出的手機行動支付，正式名稱為「T-wallet行動支付」。這是運用HCE雲端發卡機制及代碼化技術，不需更換SIM卡，僅需用手機拍攝，即可將信用卡綁入。

手機為安卓Android5.0以上，且具備NFC（近端無線通訊）交易功能，都可使用，包括HTC、三星、SONY或LG等均可，適用手機款式遠多於Apple pay；合作銀行多達14家，是目前Apple pay可搭配7家銀行的2倍。

●「Apple Pay」︰也是使用NFC交易功能，僅能用於iPhone，但其已內建於手機內，無須像「台灣Pay」要下載APP程式，對消費者來說更方便。

（記者王孟倫）