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國銀︰綁卡容易 使用率未必高

2017-04-06

全球6.8億iPhone用戶 僅13％用Apple Pay

〔記者王孟倫、編譯王惠慧／綜合報導〕國銀業者直言，因為將信用卡綁入iPhone手機簡單容易，消費者只要按照程序輸入相關資料即可，但就算綁入卡數爆大量，也不代表使用Apple pay支付的實際金額就很高。事實上，根據《華爾街日報》報導，全球近六．八億的iPhone用戶，僅十三％使用Apple Pay。

蘋果兩年多前於美國推出Apple Pay，號稱最終將取代消費者的實體錢包；但分析師指出，消費者對該服務的安全性仍具疑慮，加上許多零售商不提供Apple Pay，蘋果在行銷上也相對消極，使用率並不高。

在台灣，雖然三十七家本國銀行首波只有聯邦銀行、國泰世華等七家銀行信用卡可搭配使用Apple pay，但上線前兩天，就有超過四十萬張信用卡綁入，市場預估，未來增加到六十萬張不成問題。

不過，一家未申請Apple pay的國銀主管認為，信用卡綁卡數只具有象徵性意義，因為綁入很容易，很多人會想嘗鮮試試看，未必從此就高頻率使用手機消費，畢竟，消費習慣很難一下子改過來。

通路不普及也未整合 影響使用意願

「接下來，看Apple pay實際消費金額有多少」。該主管指出，目前Apple pay消費通路仍不普及，也未完成整合，比如全家便利商店目前只有一家信用卡可支付；且消費者若只是把原本信用卡消費支付，改成手機支付，並不會因此擴大非現金交易。他強調，「我國行動支付要步上軌道，勢必有一大段路要走。」

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  • 金管會首度公布Apple pay使用情況，3月29、30日兩天共綁定41.5萬張信用卡。（記者王孟倫攝）

    金管會首度公布Apple pay使用情況，3月29、30日兩天共綁定41.5萬張信用卡。（記者王孟倫攝）

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