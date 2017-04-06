《台股青紅燈》清明之後

2017-04-06

清明連假過了，世界局勢沒有大變化，國際股市穩步盤整，但台股卻大漲，在財報亮眼的鴻海與台積電帶領下，指數再度逼近一萬點，顯示在財報揭露的基本面行情與熱錢流入的資金行情下，台股萬點秀仍未絕望。

市場常有一些奇怪的說法，像是清明變盤、連假效應等，其實這些都是心理因素居多，企業的營運不會因為放幾天假或過個清明節，就產生了劇變。往往都是投資人自己嚇自己，恐慌賣出了持股，產生負面的連鎖效應，變成了自我實現的預言，使變盤之說兌現了。

上市櫃公司去年財報出爐，公司的好壞全部攤在陽光下接受檢驗，連假的好處就是有足夠時間去分析，挑出好的企業。誠然，台股的老鼠屎絕對不少，但是除非不投資或者作空，否則心態上不妨正向一點，不必成天罵東罵西，什麼都看不順眼；選對股票，享受資產增長的滋味，投資生涯才會多采多姿。

重要的是，如果真的具有看透股市的法眼，那就好好找出妖股，伏魔降妖，也算是一件功德。如果不作多也不作空，那就趁早離開股市，不必時時關注，日子也可以過得平靜些，避免「氣身魯命」。（多哥）