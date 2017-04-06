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美連鎖鞋店Payless 申請破產保護

2017-04-06

美國未上市的折扣鞋子零售商Payless ShoeSource週二表示，將根據「破產法」第11章申請破產保護，進行債務重整，並關閉美國和波多黎各400家業績不佳的門市。該公司在全球逾30個國家擁有4400家門市。Payless執行長瓊斯（W. Paul Jones）表示：「由於零售業面臨持續艱難的環境，這是個困難但必要的決定。」

受到網路購物盛行，以及消費者品味快速變化影響，近來美國有多家百貨零售業者因面臨虧損，被迫大量關閉門市，甚至申請破產保護。有百年歷史的西爾斯百貨（Sears）就坦承，除非能貸到更多錢，以及從出售資產中籌措更多資金，否則公司可能無法經營下去。

根據Payless向聖路易破產法院申報的資料，該公司的資產價格介於5億至10億美元之間，債務則介於10億至100億美元之間。Payless表示，已與三分之二主要債權銀行達成協議，將削減50%債務。債權銀行也將提供Payless最多3.85億美元破產保護企業融資（DIP），讓該公司維持營運，並根據「破產法」第11章支付各種開銷。（圖：路透，文：編譯盧永山）

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  • Payless表示，已與三分之二主要債權銀行達成協議，將削減50%債務。（路透）

    Payless表示，已與三分之二主要債權銀行達成協議，將削減50%債務。（路透）

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