新50歐元紙鈔 防偽超強還是「素」的
2017-04-06
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐洲19國本週二（4月4日）開始流通的新50歐元紙鈔不僅超級安全，增強更多防偽設計及安全特徵，包含一扇暗窗、希臘神話腓尼基公主歐羅巴（Europa）肖像在內，而且它還是「素」的，對動保人士、宗教團體和素食者友善，免去如英國新版5英鎊鈔票含動物油脂的爭議。
新發行的橘色50歐元紙鈔主要目的在對抗假鈔，外觀雖僅微調，安全和防偽設計增強，在背光下可在紙幣上看到歐羅巴肖像，下角數字「50」換成了綠色，但鈔票傾斜時顏色會跟著改變。歐洲央行（ECB）指出，新版50歐元紙鈔採用最先進的安全特徵，很難被偽造，也更容易分辨真偽。
歐洲央行表示，目前在歐元區內50歐元占所有歐元紙鈔流通量的45％，目前有超過90億張在市面上流通，比5歐元、10歐元和20歐元紙鈔合計的流通量更多。據悉，舊版50歐元假鈔數量已超過20歐元，成為市場上偽造情況最多的紙幣，占總量42.5％，也凸顯歐洲央行發行新版50歐元的主因。
歐洲央行鼓勵民眾以3步驟辨識50歐元紙鈔真偽：首先，觸摸感覺紙鈔凸版印刷；其次，查看背光才能見到的歐羅巴肖像；第三，傾斜紙鈔就能看到立體影像圖案。新版50歐元紙鈔還有一些圖案在紫外線、紅外線照射下會消失。
紙張不含動物油脂
此外，新版50歐元使用純棉纖維紙張，不含動物油脂成分。英國央行去年推出新版5英鎊鈔票因為含動物油脂，遭到素食主義者、動保人士與一些宗教團體的抗議，甚至出現有素食餐廳業者、部分印度教寺廟拒收的情況。
歐元目前由歐洲19國、約3.38億人使用，舊版50歐元紙鈔暫時也能繼續使用。歐洲央行未來還會推出新版100歐元和200歐元鈔票，計畫於2018年底前逐步淘汰常被非法使用的500歐元紙鈔。
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