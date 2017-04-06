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房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸

2017-04-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博報導，澳洲房價漲不停，恐危及金融系統穩定，澳洲監管單位可能對銀行業祭出進一步限制放款的新措施。澳洲審慎監理署（APRA）署長拜爾斯（Wayne Byres）表示，上週的措施是為了促進銀行審慎借貸。

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，今年3月，澳洲8省和北領地首府平均房價年增12.9％，為7年以來最大漲幅；上週，澳洲政府要求銀行收緊房貸，無本金貸款（interest-only loan，或稱純付息貸款）佔新增貸款比例必須低於30％。

拜爾斯強調，這些措施有利保護澳洲經濟，他週三在雪梨演講時表示，「這些措施是針對房地產投資客，監管機關會視情況調整政策。」澳洲在過去1年間，平均房屋價格攀升了18.9％，為2002年11月以來的最高紀錄，墨爾本的房價增速也接近16％。

房屋貸款佔澳洲國內銀行貸款的60％，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在週二晚間的演講上公開譴責澳洲銀行借貸過於寬鬆的做法，並提出警告，表示政府將在上週公布的政策之上，再更進一步進行限制。

洛威也暗示政府應有更多作為，例如國家應該釋出更多土地，鼓勵住宅開發、大眾運輸基礎建設，使雪梨和墨爾本兩大都會區能吸納更多迅速成長的人口，而不會引發房價應聲飆漲。

澳洲統計局（ABS）上週公布的人口數據顯示，截至去年6月底，大雪梨地區人口年增8.28萬人、達500萬人，在過去16年間增加了100萬人，之前人口從300萬增加到400萬人時花了近30年，顯示雪梨人口增加的速度正在變快，居高不下的房價勢必成為澳洲政府的一大考驗。

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  • 澳洲房價漲不停，恐危及金融系統穩定，澳洲監管單位可能對銀行業祭出進一步限制放款的新措施。圖為雪梨一處賣房廣告看板。（彭博）

    澳洲房價漲不停，恐危及金融系統穩定，澳洲監管單位可能對銀行業祭出進一步限制放款的新措施。圖為雪梨一處賣房廣告看板。（彭博）

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