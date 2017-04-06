樂視網財務仍吃緊 美國延後發薪

2017-04-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博引述知情人士透露，中國網路娛樂巨擘樂視網（LeEco）本月延後美國員工薪資發放4天，顯示創辦人賈躍亭仍面臨資金吃緊的狀況。在深圳交易所掛牌的樂視網週三收盤下跌0.2％至33.85元人民幣，而從去年7月以來股價則重挫36％。

樂視網的美國員工通常都在每月15日和月底領到薪水，但該公司已通知員工，原定3月31日發放的薪資將延至4月4日。樂視網表示，延遲發放薪資是因為資金從中國匯出出現問題。樂視網發言人表示，3月下半月薪資已於4月4日發放。

賈躍亭去年底坦承，在經過快速擴張後，該公司面臨籌資困難。部分供應商表示，樂視網未按期付款。而在樂視網爆發違約後，有幾個運動賽事轉播權已被取消。

樂視網傳出財務危機，加上延後發放薪資，已使美國事業士氣低落，過去幾個月有多名高層主管離職。賈躍亭去年10月還放話說，樂視網在美國已僱用逾500人，而且每週將增聘更多人。但樂視網未公布目前美國事業還有多少員工。

樂視網事業橫跨電動汽車、媒體、智慧手機和電視，就是因為擴張太快，今年1月出現資金吃緊問題，導致股價重挫，後來再向融創中國創辦人孫宏斌融資168億人民幣（約22億美元）之後，才暫解燃眉之急。不過，賈躍亭質押大量的樂視網股票來投資其他公司，一旦股價持續下挫，將面臨平倉危機。

賈躍亭一直尋求打入美國市場，卻頻頻遭遇挫折。例如，樂視網原本計畫斥資20億美元收購加州電視製造商Vizio，現因中國限制資金外流而告吹。賈躍亭也想打造全球最快的電動車FF91，但因為缺錢和主管紛紛離職，在北拉斯維加斯的廠房已經停工。

儘管樂視網面臨諸多困難，賈躍亭仍不改說大話的本色。他曾說樂視網總有一天會超越蘋果和特斯拉，並將運用融創中國的資金來打敗百度、阿里巴巴和騰訊等中國網路巨擘，又說樂視網的市值將達到1000億美元，這番言論還遭到深圳交易所的反駁，逼使賈躍亭出面道歉。