美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主

2017-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，在美國縮減海外能源基礎建設（基建）融資之際，中國積極向海外輸出這類融資，以「基建外交」方式向開發中國家招手；波士頓大學「全球經濟治理倡議」計畫新資料庫顯示，去年中國國家開發銀行（國開行）、中國進出口銀行提供海外能源融資大增4成至484億美元，為世銀、亞銀等美國參與機構所提供該類融資額的近3倍。

波士頓大學教授暨「全球經濟治理倡議」計畫共同主持人蓋拉葛（Kevin Gallagher）表示，中國正向國外輸出「基建主導型發展模式」，尤其針對需要能源和基礎建設、卻無法從傳統管道取得融資的國家。

他估算，2007至2015年間世界銀行、亞洲開發銀行、美洲開發銀行（IDB）、非洲發展銀行（ADB）年度提供能源融資平均約169億美元，中國去年兩大政策性銀行中國國開行和進出口銀行提供這類融資金額約是該數字的近3倍。

中國去年提供石油、天然氣、煤炭、水力及其他能源設施的海外貸款，大部分針對開發中國家，尤其是中國國家主席習近平所提出的重要地緣政治戰略「一帶一路」所涵蓋的國家。相對地，美國川普總統已提議，大幅削減華府對美國國際開發總署（USAID）、世銀和國際貨幣基金（IMF）的資金挹注。

學者認為，美國在提供海外基建發展融資方面的退縮立場，可能進一步把國際發展融資的主導權讓給中國。根據波士頓大學的數據，中國國家開發銀行和中國進出口銀行的國際資產合計已超過世銀。

英國智庫皇家國際事務研究所副研究員吉爾（Sam Geall）表示，「中國正創造將管理許多電力基礎建設的一種前景，尤其在開發中世界和電氣化部門，這將讓他們在全球處於強權位置」。

從產業別來看，中國對海外的融資主要在石油、天然氣、煤炭和水力電廠。中國兩大政策性銀行明確劃分為：中國國開行主導歐洲、中亞和拉美地區的融資，中國進出口銀行主導亞洲和非洲地區的融資。

2000年以來，中國這兩大政策性銀行向海外能源計畫提供的融資總額達1654億美元，其中404億美元為煤炭、596億美元為石油專案，其他重點投資領域則包括水力發電、天然氣、核能和再生能源。