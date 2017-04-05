書劍集》貿易秩序的重整或失控？
◎歐陽書劍
全球經貿處在風雨欲來的氛圍中，美國總統川普就任後，將改善貿易赤字視為扭轉國內就業環境的樞紐，因應而生的行政措施，在川普眼中為重整國際貿易秩序的必要手段，但對手國均嚴陣以待，解讀川普想要的遊戲規則，本週美、中領袖會面的結果，就是觀察國際貿易局勢是否可能失控的指標。
川普鎖定貿易議題來勢洶洶，不僅已退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），上週再簽署兩道行政命令，一是要求商務部長等貿易相關主管，在九十天內合作提出巨額貿易赤字的綜合報告，針對二○一六年對美國有顯著商品貿易逆差的對手國，一一檢視原因，追究是否有傾銷、政府補貼，及其他不法的行為；另一行政命令則要改善反傾斜稅及平衡稅等課徵成效，誓言終止他眼中不公平的貿易關係。
在貿易議題上，川普大致遵守競選承諾，在三月初美國總統遞交國會的貿易政策議程（The President’s Trade Policy Agenda）中戰火四射，不僅劍指中國，對北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）、美、韓自由貿易協定多所批評，並直接挑戰世界貿易組織（ＷＴＯ）的權威，指控出超國有政府補貼、盜取智慧財產權、匯率操控、藉國有企業操弄不公平競爭、違反勞動法等各種不公平行為，但ＷＴＯ卻功能不彰，無力制止。
站在川普的立場，美國年年巨幅貿易赤字，代表的就是貿易的失控、是國際組織的放縱、是過去其國內主事者的不盡責，而其頭號對手就是中國，中國是美國商品貿易逆差的最大來源，近幾年都在三千五百億美元左右，約占美國逆差的一半；中國也是川普從競選開始，最常批評質疑的貿易對手國，因此，他能否落實貿易主張，將在與中國國家主席習近平的交手過程中顯現。
川普家族雖有龐大企業體，但才剛就任的川普，心中想的應是在人民面前建立信賴感，非僅顧個人的利益，進擊的態度將較為強烈，而習近平在今秋中共十九大前，則要維持能夠完成中國夢的權威，手上雖不乏誘之以利的個別籌碼，可是能夠全面退守的空間卻並不大，川習二人都有不得不守的底線。
川習也都知道對手有必守的底線，因此川普在個人推特上雖警告美國企業備好替代方案，誓言美國不能再有巨額貿易赤字及工作機會的喪失，強硬態度一如以往，但坦言和中國領導人的會面將是艱辛的任務。川普的選民與非選民正睜大眼睛看他的表現，畢竟商業談判有取有捨，改變現狀通常都會遇到極大反作用力，在經貿上尤其是如此；美國商品逆差龐大，但金融等服務業縱橫海外，也會是貿易戰事開啟的阻力。
站在國際市場上出擊的一方，川普似乎取得先機，可是二○一七年二月的美國失業率只有四．七％，幾乎是近十年的最低點，以貿易逆差做為工作機會喪失的原因，說服力頗為薄弱，何況各國商品長驅直入美國市場，顯示的不僅是匯率操縱、勞動剝削、智慧財產權的漠視及政府補貼等不公平競爭，也有提供美國人民價格低廉的選擇，填補了美國可能不適合生產的商品缺口等正面意義。川普的單線思考法，在其國內也面對許多挑戰。
遊戲規則的改變需要時間，但美國針對貿易赤字將檢討的對手國，排名在十幾名的台灣已被點名，四月中美國財政部主要貿易夥伴的外匯政策評估，台灣也將被提及，不管貿易秩序即將失控，或走在重整的路上，川習會中顯示的川普決心，都會將台灣籠罩其中。
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標題：書劍集》貿易秩序的重整或失控？
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