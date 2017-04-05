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台幣再戰2字頭 須看外資臉色

2017-04-05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率第一季表現強勁，單季勁揚一．九四三元，升幅達六．四％，創九年來單季最大漲幅，僅次於二○○八年首季狂升六．七％，清明假期後將再戰「二」字頭價位、還是會上演「清明變盤」行情，得看外資臉色。

主要亞洲貨幣第一季對美元也多呈升值格局，其中，韓元單季大漲近八％，高居亞洲之首，其餘包括日圓、泰銖、星幣等亦各有三．五％以上升幅。

外匯交易員表示，觀察東北亞貨幣表現，韓元、新台幣、日圓等對美元，一至三月的單月升幅皆有逐月縮小情況，人民幣更是在三月由升轉貶，東北亞貨幣的波段升幅似乎有達到滿足點跡象，不排除四月開始回檔、修正。

「接下來要小心股市，視外資如何評估浮上檯面的匯損問題！」外匯交易員說，上市櫃公司首季財報即將陸續公布，先前積極匯入並買超台股的外資，是否擔憂匯損程度超乎預期，成為台股面臨的挑戰；外資未來何時獲利了結、大舉賣超，造成台股爆量重挫，可視為匯價由升轉貶的重要指標。

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