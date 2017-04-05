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《小辭典》H-1B 非移民工作簽證

2017-04-05

H-1B為美國大使館或者駐外領事館簽發的一種非移民工作簽證，可讓企業得以引進國外醫療、建築、科學及技術等領域的專業人員，該簽證每年有名額限制；2016年申請總人數達23.6萬人，在一週內申請人數就超過最高限額8.5萬名。

H-1B簽證是由雇主申請，核准時間3到6個月，受益人最長可在美國居住6年，申請人至少必須具大學學士或以上的學位或專科學位，加上3年以上相關工作經歷。

科技公司如Google、臉書、思科及英特爾皆希望美國國會能增加簽證名額；而印度人擁有H-1B簽證的人數超過其他國家。（編譯王惠慧）

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標題：《小辭典》H-1B 非移民工作簽證


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