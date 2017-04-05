川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業

2017-04-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕為落實競選承諾，美國川普政府工作簽證計畫H-1B政策調整三連發，打擊科技業和外包公司對該簽證計畫的濫用，引進外籍特殊專長的技術勞工而犧牲美國人就業機會，尤其限縮外籍程式設計師對該種簽證的申請。華府智庫經濟政策研究所估計，二○一三年約有四十六萬人持有H-1B工作簽證。

保障美國勞工 嚴審外籍技師簽證

美國公民暨移民服務局（ＵＳＣＩＳ）上週五先透露，將讓企業更難以透過H-1B簽證的方式引進外籍人士赴美工作。週一，ＵＳＣＩＳ公布打擊「欺騙和濫用」H-1B簽證計畫的新措施，主要針對具有高比例H-1B員工的公司、資訊科技（ＩＴ）外包公司展開檢查；美國司法部發出警訊，警告雇主申請H-1B簽證時不得歧視本國勞工；美國國土安全部也公布打擊H-1B不實的使用。

H-1B是發給外籍人士在美從事專業技術類工作的簽證計畫，涵蓋職業別包括科學家、工程師、電腦程式設計師等。

H-1B簽證核發 印度籍人士占七成

批評人士認為，這類簽證往往被ＩＴ外包公司搶走，造成美國本土工作機會流失、壓低薪資水準。印度籍人士約占美國簽發H-1B簽證的七成；印度知名ＩＴ外包業如塔塔諮詢（Tata）、印孚瑟斯 （Infosys）、Wipro等。

不同於先前川普禁止穆斯林為主國家移民簽證的反彈，微軟、臉書、外包公司高知特科技（Cognizant）、Wipro都噤聲不願回應新H-1B簽證政策調整。塔塔諮詢表示，將降低使用該種簽證，並在美創造更多ＩＴ服務工作機會。

ＵＳＣＩＳ新政策要求企業為電腦程式設計師申請工作簽證時，必須提供額外資訊，以證明該工作棘手、要求先進知識和經驗；且加強審查以電腦程式設計師名義取得簽證，卻做最簡單工作，但未明確禁止特定工作類型簽證的申請。

因該政策立即生效，美國週一開始啟動下年度H-1B六．五萬名工作簽證申請與抽籤，重度使用該項簽證計畫來聘用員工的美國矽谷科技業和外包公司首當其衝。谷歌（Google）人資部門馬上發內部信安撫員工，「我們軟體工程職位不在ＵＳＣＩＳ新政策涵蓋的類別內」，谷歌人不受衝擊。