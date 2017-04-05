搶先機 日企逆勢擴大在墨投資

2017-04-05

編譯王惠慧／特譯

日本《產經新聞》報導，美國與墨西哥在重談北美自由貿易協定（NAFTA）及建築邊境牆上態度強勢，大部分日本企業對於赴墨投資抱持「再看看」的觀望心態，但其中仍有一些中小企業逆勢前往墨西哥投資。

報導指出，大部分擴大在墨西哥投資的日本中小企業認為，墨西哥與美國之外的多個國家簽訂自由貿易協定（FTA），判斷中長期內此優勢不會受到影響；另外，選在此時機前往墨西哥，希望能成為「開路先鋒」，搶下「先來先贏」的優勢。

墨西哥經濟部長瓜賈度（Ildefonso Guajardo）日前表示，若美國堅持對從墨西哥進口的商品課稅，墨西哥將終止重談NAFTA，顯示他對美國的不信任；由於美墨雙方重談NAFTA卡關，有些日本企業從中長期的角度判斷，前往墨國投資是正確的決定。

日鐵住金物產與墨西哥最大工業園區營運公司結盟，包下所有日本企業前往墨西哥包括現場勘查、簽約等一切手續業務，而且是無償提供，希望在此逆流之下，進到墨國的日企能多一家是一家。

日鐵住金物產協助日企進到泰國的工作已持續30年，該公司基建事業推廣部長林邦亮指出，「泰國已經完成一輪，接下來該思考是不是能鼓勵日企前往墨西哥」。而在多方詢問之下，林邦亮表示，當問到日企下個海外設點目標，10人中有8人會回答墨西哥，沒有一家日企考慮繼續在泰國設廠。

林邦亮補充，相較於泰國，墨西哥下游廠商聚集的程度很低，商機足夠。今年初，日鐵住金物產已協助兩家中小企業在墨國設點的計畫，目前已選好地點。日本貿易振興機構（JETRO）指出，現在已陸續有幾家公司在當地進行註冊登記。

豐田設廠 零件商有意跟隨

由於墨西哥勞動力成本較低，且目前對美出口幾乎「零關稅」，大約1100家在墨西哥設點的日系企業中，與汽車相關的製造業便超過500家；加上汽車大廠豐田汽車（Toyota）一座在墨西哥新設的裝配廠，預計2019年正式啟用，因此，相關零件商前往墨西哥設點的意願很高。

日本Tigers Polymer株式會社主要生產橡膠帶和樹脂軟管，從2014年開始，便在墨西哥設廠製造。該公司墨西哥分公司負責人村田洋表示，「即使客戶減少生產，也不會離開墨西哥」，他表明，對零件製造商來說，必須先考慮未來5年內的投資循環，美國總統任期為4年，若重談NAFTA的程序延長，預估影響不會很大，只能多忍耐。

《產經新聞》指出，由於墨西哥與其他46個國家簽訂FTA，預計未來與亞洲國家之間，會繼續保持自由貿易的態度；而另一方面，在汽車零件的供應商當中，也有人考慮是否可能前往零件製造業較少的巴西或阿根廷。