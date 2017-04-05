石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場

2017-04-05

編譯楊芙宜／特譯

石油鉅子開始挑戰公用事業發電！據彭博新聞報導，荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）、挪威國家石油公司（Statoil）、義大利埃尼集團（Eni）等公司，都正在北海及其他海域，把離岸鑽油平台改換成數十億美元以上的離岸風力發電場，甚至在購電合約的競標中，還擠下如丹麥丹能風力（Dong Energy）、瑞典Vattenfall等專長大規模海上風力發電的領銜業者。

海底探採停頓

大型石油公司投入離岸風力發電，其實有跡可循。許多石油鉅子在耗費數十年時間建立離岸鑽油工程後，隨著開發時間較久的油田已枯涸，一些地方的海底探採油氣業務也開始縮減、邁向停頓。相對地，風力發電場的報酬率穩定，不僅有可預測性，還受到政府電價管理的支持。更重要的是，由於再生能源預期將侵蝕傳統化石燃料業市占，油氣公司主管希望也能在潔淨能源業分得一杯羹。

義大利最大石油生產商埃尼的能源解決部門副總裁寇曾提諾（Luca Cosentino）表示，「風力發電絕對是我們有興趣的一個領域，因為該業務和傳統油氣業務存在明顯綜效」，油氣業內大家都知道，我們不能被困在當前處境，等著其他業者搶先跳進再生能源市場。埃尼正和奇異公司（General Electric）合作開發再生能源。

近十多年來，即使海底有豐富石油儲藏的北海（North Sea）產油量已大幅下滑，據美國能源情報署（EIA）統計，北海地區原油和液態燃料產量，從2004年初的每日約600萬桶，一路降至去年谷底，每日僅略高於250萬桶，即使今、明兩年產量反彈，預期介於每日280萬至325萬桶間。不過，該海域惡名昭彰的咆嘯狂風，過去數十年來威脅及干擾石油鑽井平台的運作，現已變成裝置和維持風力發電機在海上運轉的有利因素。

離岸風力成主流

據彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）估計，2000至2017年約有990億美元將投資北海海域的風力發電計畫。在此之前，離岸風力發電計畫規模相當小；近年來，在考量穩定風力取得、在岸土地及衍生環境議題等因素，離岸風力發電系統漸成主流。

丹麥、荷蘭、德國三國有意合作，在北海建立超級離岸風能發電站，裝機容量最多可達100吉瓦（GW，10億瓦），相當於現行100個傳統風力發電站規模，為台灣3個還在運轉核電廠總裝機容量（5144百萬瓦）的19.4倍。

眼見石油需求5年後預期將開始下滑，殼牌公司已設立特別的事業部門，以研究確認未來最有利可圖的潔淨能源科技為何。殼牌英國事業主席林區（Sinead Lynch）表示，殼牌現在覺得風力發電場特別具有吸引力，因風力電解反應會產成氫氣，殼牌評估「氫」接下來數十年可能用做汽車的主要燃料。

發電成本下滑

殼牌去年12月贏得荷蘭政府興建博爾瑟勒（Borssele）3號和4號離岸風力發電場的合約後，正在歐洲各地探索這類離岸再生能源開發的新機會。殼牌供電合約競標價每度0.0545歐元（約1.77元台幣），創下離岸風電技術成本世界第2便宜，僅略高於瑞典Vattenfall公司去年9月贏得興建丹麥Kriegers Flak離岸風力發電場的每度0.0499歐元。

挪威國家石油公司資深副總裁布爾（Stephen Bull）表示，石油鉅子投入離岸風力發電，也帶動發電產業的成本下滑；該公司位於英國東岸外興建中的Dudgeon離岸風力發電場，成本可較6年前興建的隔壁風電場便宜40％，且正在創造的浮動式離岸風力發電機基礎結構，可消除在海底打樁的昂貴步驟。在英國以外，挪威國家石油公司也在德國、挪威發展再生能源計畫，去年12月贏得紐約離岸風力發電場興建標案。

根據彭博，離岸風力發電場成本下降，有助於風電技術開始能和如核電等傳統能源形式競爭；受惠於更大風力發電機、更多競爭，目前已進入營運的風電專案，供電價格約是2012年完成供電的一半，迄2035年，價格預估將再跌26％。