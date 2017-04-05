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〈熱門族群〉二線晶圓廠走自己的路 今年有轉機

2017-04-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕二線晶圓代工廠漢磊（3707）、茂矽（2342）均因布局較高毛利的新產品，帶動目前產能利用率達滿載，今年將力拚營運能有轉機。

漢磊有三座5、6吋晶圓代工廠，月產能約5至6萬片，為避開低階產品殺價競爭，漢磊近幾年積極布局技術門檻較高的節能技術領域，包括碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬能隙功率半導體元件，還有超結（Super Junction）構造的功率MOSFET等。

上述這些技術門檻較高，且有專利限制，相對毛利也高，漢磊從去年下半年陸續小量生產，今年起積極進行產品結構優化，汰換低毛利產品，高毛利的功率半導體元件量能有放大之勢，目前預估約占產能的兩成，貢獻營運可期。

漢磊去年稅後虧損3.97億元，每股虧損2.36元；今年前兩月累計營收為8.09億元，較去年同期成長24.11％，加上轉投資的磊晶廠嘉晶（3016）目前產能也滿載、價格上揚，法人預估漢磊今年下半年可望轉為獲利，今年營運有轉機。

茂矽為6吋晶圓代工廠，月產能約5.5萬片，MOSFET與蕭特基二極體約各占一半比重，受惠業界的8吋廠轉為生產指紋辨識晶片，不再搶MOSFET的代工訂單，瑞薩等國際大廠也淡出該領域，帶動市場產能吃緊。

茂矽轉進的蕭特基二極體領域，除了開發出太陽能電池模組的電源保護元件「Sola Junction Box」之外，並已打入電動摩托車市場與工控領域的機電馬達系統，也成功開發出國內第一顆應用在電動車馬達驅動的高功率IGBT元件，正在進行實車道路測試階段。

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