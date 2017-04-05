〈熱門族群〉看回不回 光通訊股漲不到頂
2017-04-05
〔記者王憶紅／台北報導〕趕在2016年財報最後公布截止前，多檔光通訊個股紛紛公布去年獲利，眾達-KY（4977）去年每股稅後盈餘6.04元，創歷年新高，而聯鈞（3450）去年每股稅後盈餘10.77元、光環（3234）為3.31元。法人指出，中國全力衝刺光纖到府，對今年光纖產業可說相當期待，但不少個股股價已高，建議逢低再布局。
繼中國移動後，中國第二大電信商中國聯通也啟動了寬頻「五大計畫」，預計在中國334個城市開展「百城聯動」營銷行動，計畫將中國聯通的光寬頻服務引入2.4億個家庭。法人指出，在中國全力布建光纖到府建設下，可望為相關設備廠商的營運加溫。
法人表示，2016年全球光纖需求約4.25億芯公里（光纜長度單位），但中國的需求就高達2.4億芯公里，預期2017年光纖光纜需求年增20％以上，而5G建設在2018年後陸續啟動，又可望帶來新的光纖光纜需求。
另外，雲端服務推陳出新及巨量資料分析應用廣泛，持續帶動資料中心的建置及頻寬大幅擴充的需求，也帶動光通訊出貨成長。
眾達2016年合併營收為19.35億元，稅後盈餘3.31億元，年增23.7％，每股稅後盈餘6.04元。
聯鈞去年營收82.06億元，稅後盈餘11.88億元，年增3.67％，每股稅後盈餘10.77元。董事會通過每股擬配發現金6.5元、股票2元。
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