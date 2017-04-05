〈熱門族群〉獲利兩樣情 遊戲股財報分勝負
2017-04-05
〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股去年財報出爐，遊戲股股王鈊象（3293）每股稅後盈餘（EPS）高達12.78元，歐買尬（3687）則出現每股虧損高達8.63元敬陪末座，表現大相逕庭；法人表示，遊戲股近年來營運方式分歧，有的走深耕路線、有的多元化布局，但無論如何，一定要選擇有基本面（獲利）的個股。
鈊象去年全年營收33.19億元、稅後盈餘8.9億元、每股稅後盈餘（EPS）高達12.78元。鈊象表示，去年商用機台持續回溫，包括中國、東南亞市場業績明顯成長，而今年前兩月營收表現雖稍微遜色，但預期3月可回溫，第一季將是谷底，後續可望逐季走高。
宇峻（3546）去年財報數字也表現亮麗，由於上市的新遊戲表現不錯，加上IP授權入帳，全年營收7.63億元、稅後盈餘1.33億元、EPS達3.95元。董事會通過預計配發2.55元現金股利、1元股票股利，合計3.55元股利。
而老牌遊戲股智冠（5478）去年合併營收155.41億元，創下營收歷史新高紀錄，稅後淨利4.2億元、EPS3.3元，董事會也通過配發現金股利每股2元。
智冠近年來致力網路產業服務版圖延伸，深入平台化經營，以遊戲及金融支付雙向布局，並擴展網路行銷媒體、雲端系統服務及網路新創投資事業領域，朝向互聯網集團邁進。
至於傳奇（4994）、網龍（3083）等去年都呈現虧損，但虧損幅度較前年縮小，傳奇去年每股虧損0.98元、網龍每股虧損0.9元；紅心辣椒（4946）、大宇資（6111）、遊戲橘子（6180）每股虧損幅度則在2-3元。
紅心辣椒表示，今年預計將再推出兩款線上遊戲大作，持續搶攻線上遊戲市場。
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