〈熱門族群〉主機板Q2營運不看淡
〔記者陳柔蓁／台北報導〕英特爾（Intel）、超微（AMD）今年相繼推出新平台，預估將帶起一波換機潮，主機板廠第二季起出貨將逐季放量，專營主機板的微星（2377）、技嘉（2376）、華擎（3515）營運可望獲得挹注。其中，微星因電競產品線經營有成，獲利力道明顯，法人預估微星今年營收能有雙位數成長，每股稅後盈餘上看6元水準。
今年初，處理器大廠英特爾Kabylake平台、超微Ryzen系列陸續上市，繪圖晶片廠輝達（Nvidia）也推出小改款，搭載這些新平台的相關電競、虛擬實境應用產品立刻在美國消費電子展（CES）亮相，隨即鋪貨市場通路；新品令微星、技嘉的主機板、顯示卡、產品均價回升。
然而，英特爾Kabylake平台因與上個世代產品相容性高，在第一季無法帶起大量的換機需求，因此主機板、筆電未能放量，預估性價比高的超微Ryzen5在第二季發表，而英特爾也會推出相應的產品，屆時主機板與電腦市場才會真正進入白熱化階段。微星、技嘉、華擎營運能因此再注入活水，3家大廠今年前兩月營收分別呈現年增2.99％、9.72％、3.06％。
主機板業者中，法人最看好微星的表現，微星在金融風暴遭到打擊，歷經9年產品結構調整，降低OEM比例，將自有品牌電競產品拉高至一半以上，去年營收再度登上千億大關，雖然華碩（2357）、聯想、宏碁（2353）、戴爾都一起跳下來爭食電競市場，但微星享有先行者優勢，市占率最高、達19％；微星董座徐祥認為，「電競市場才剛開始」。在各國贊助電競戰隊，除了打品牌知名度，這些專業玩家也會回饋使用經驗，令微星研發更符合市場需求的產品，一個新平台推出，就能有十多種新產品到位。
除了電競，微星並積極拓展車用產品線，與台灣大車隊共同開發放在交通用具上的影音娛樂系統，還能放在球場捕捉精采畫面重播；去年度車用產品營收70億元，已占營收7％。
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