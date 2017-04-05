〈熱門族群〉大尺寸需求熱 面板廠賺飽賺滿

2017-04-05

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管已進入4月，但根據WitsView掌握的資訊，4月50吋與65吋大尺寸電視面板報價仍然漲不停，為滿足客戶需求，面板雙虎產能也持續處於供不應求情況，法人推估，面板雙虎首季均可望大賺百億以上，並可延續至第二季，為此，友達（2409）與群創（3481）也特地加發激勵獎金鼓勵員工。

WitsView研究部主管邱宇彬表示，4月電視面板大部分報價都持平，但50吋與65吋仍持續上漲，主要是中尺寸電視面板40／43吋價格在過去這一波漲幅太高，讓品牌廠商賣一台賠一台，只好將需求轉往仍有利潤的50吋以上大尺寸電視；但友達與群創生產50吋的7.5代線產能，又受到75吋更大尺寸電視的排擠，群創今年雖有8.6代線產能開出，不過良率仍在提升中，也無法彌補市場需求。

邱宇彬表示，大尺寸電視除了賣相佳之外，還有一個重點，今年上半年新增的面板產能相當有限，這也是短期內面板處於賣方市場的主要原因。

根據WitsView估計，今年增加的產能換算成8.5或8.6代線約295K，但除了群創路竹8.6代線是在上半年開出外，中國華星光電、韓國LGD等廠商的產能，預計下半年才會加入，也因此造成面板整體供需吃緊。

先前中國品牌廠雖因庫存稍高而採購縮手，但為了接下來的五一節慶，加上國際品牌大廠三星等仍買不停歇，在顧忌面板價格持續上漲，成本墊高等壓力下，也只好跟進買入。邱宇彬認為，接下來可先觀察五一銷售情況，如果表現不佳，也許中國品牌廠會開始進行庫存調節。

另外，還要注意IT面板最近需求轉弱的風險，邱宇彬說，小尺寸顯示器面板報價可能會在4月開始走跌，後續是否跌勢擴大，仍需觀察。