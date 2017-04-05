中國反韓升溫 韓車廠減產避風頭

2017-04-05

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透引述消息報導，由於中韓外交緊張引發的反韓情緒和來自中國車廠的競爭，南韓現代汽車和起亞汽車已經大幅削減在中國的汽車生產，今年3月份銷量腰斬，營收也大降。

南韓因部署薩德反導彈系統（THAAD），此舉明顯激怒了北京，知名企業如三星、樂天皆遭中國外交部官員警告，南韓政府再三強調此舉是為了加強對北韓的防衛，而非針對中國。

消息來源指出，現代和起亞汽車今年3月份在中國銷量較去年減少52%，對公司及其供應商而言，都是很大的警訊；中國是全球最大的汽車市場，2016年中國佔全球汽車銷售量的4分之1。

另一家南韓企業SK Innovation（SKI）與中國合資成立的電動汽車電池廠「BESK科技」，也遭中國媒體報導已經停產，SKI負責人表示，中國合資夥伴突然決定停產，沒有提供解釋。

在外交上的摩擦僅只是一部份，南韓汽車大廠面臨更大的問題是，中國和美國兩地市場的激烈競爭，分析師和消息來源指出，南韓車廠已經失去SUV（運動休旅車）市場的佔有率。

消息來源指出，起亞汽車已經減少在中國的生產，現代汽車自今年3月中開始，減少在北京工廠的生產班次，先前也曾表示，3月24日至4月4日間河北工廠會暫停生產；現代和起亞則在聲明中指出，公司正在針對市場環境來調整中國工廠的營運，但不願作出更詳細的解釋。

首爾HMC投資證券分析師李明勳（音譯）指出，南韓車廠將工廠生產班次從兩班減為一班，也就是將日產量減半，是非常罕見且激烈的舉措。他舉2012年中國反日示威活動為例，表示反韓情緒恐怕沒那麼容易結束，但同時也將對中國合作夥伴及當地就業造成更大的傷害。