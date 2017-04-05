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〈國際現場〉蘋果向三星下單7000萬片OLED

2017-04-05

iPhone上市10週年，各界預期蘋果公司今年秋季將推出全新大改款的iPhone 8智慧手機。「日經亞洲評論」週二（4日）引述供應鏈的消息報導，蘋果對三星電子下單7000萬片可撓式OLED（有機發光二極體）手機面板；此大訂單意味著，蘋果本身預估新iPhone 8的「最高階」機種上市後銷售將非常暢旺。市場還預期，蘋果將推出4.7吋和5.5吋的另兩款iPhone 8機種，將採用現行LCD（液晶顯示器）面板。

報導指出，這將是蘋果首次在iPhone手機上採用OLED彎曲螢幕，最高階iPhone 8手機售價據信超過1000美元，而上述供應鏈傳出OLED面板初始下單量也和研究機構IHS Markit評估的一致。IHS Markit分析師David Hsieh表示，蘋果今年已向三星下單7000萬片OLED面板，同時三星則預留了多達9500萬片該款面板，以備「萬一需求超過預期」。日前凱基投顧分析師郭明錤預估，iPhone 8的總出貨量將上看1.1億支。

（編譯楊芙宜）

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  • 蘋果向三星下單7000萬片OLED。（路透檔案照）

    蘋果向三星下單7000萬片OLED。（路透檔案照）

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