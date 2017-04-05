〈台股青紅燈〉一趟機捷的餘屋之旅
2017-04-05
正式營運剛滿月的機場捷運，您搭乘過了嗎？機捷行經林口三井及桃園華泰等兩大OUTLET，可讓血拼族刷到爽，但對有意購屋的民眾而言，一趟機捷的餘屋之旅，會讓您對國內房市有著不同的感受與體會。
新北市三大餘屋區（建商手中尚未出售的房屋）依序是淡水、新莊及林口，機捷就經過新莊副都心及林口新市鎮等兩大餘屋重災區，再串接桃園市的餘屋大本營青埔，一趟機捷之旅，絕對讓購屋者大開眼界，一眼瞭然市場供需失衡的景況。
根據住展雜誌調查，去年北台灣新建案銷售率不到3成，創歷史新低；北台灣各縣市去年可售戶數增加最多的是新北市、達到1.54萬戶，其次是桃園市的1.25萬戶及新竹縣的3839戶。
一如白天開車行經國道一號的竹北一樣，車窗外新大樓林立的景況，會讓駕駛人誤以為到了北市信義區；搭乘機捷由高俯看新莊副都心、林口新市鎮及青埔，也會有同樣的錯覺。但換到了晚上，感受恐就差很大，沒亮幾戶燈的高樓大廈，會讓人誤以為是到了鬼城。
在房產業者嘴中，機捷絕對是個機會，可望帶動沿線的房屋銷售與房價回升；但在購屋者的眼中，機捷是不是沿線房市的還魂丹？您去搭乘一趟後，保證會有很多的新體會。（費特曼）
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