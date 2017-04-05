銷售僅零頭 特斯拉市值超車福特
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在公布亮麗財報後，週一（3日）股價收盤飆漲7.3%；據FactSet統計，成立13年的特斯拉市值大增至約487億美元，一舉超越百年老店福特汽車（Ford）的市值約455億美元，躍升為美國第二大車廠。特斯拉首季全球銷售約2.5萬輛車，超越市場預期；福特上個月光美國銷量就是該數字的9倍，卻因不如預期而股價下跌。
特斯拉執行長馬斯克顯然受到公司股價勁揚所激勵，推文嘲諷看空該公司的市場人士，稱「空頭村籠罩暴風雨的天候」。特斯拉週一股價收報298.52美元，今年已漲近40%。FactSet數據顯示，特斯拉市值已較福特汽車約高32億美元，下一關要挑戰的將是美國第一大車廠通用汽車（GM），後者市值約512億美元。
特斯拉今年首季全球銷售年增69%至約2.5萬輛車，刷新去年第三季創下的最高紀錄，並進一步往今年上半年交車5萬輛的目標邁進。不過，福特上季光在美國市場就賣出61.7萬輛車，通用則賣出近69萬輛汽車和卡車。
馬斯克昨日推文捍衛公司價值，認為這反映特斯拉的未來潛力，「如果按照過去（數字），特斯拉價值被高估到離譜，但這是無關緊要的。股價代表風險調整後的未來現金流。」特斯拉上週揭露中國網路鉅子騰訊已投資入股5%，一些分析師看好特斯拉電動車及自動駕駛車的前景，而傳統車廠要過渡到此二領域，將面臨雙重困難。
不過，特斯拉仍面臨重重的現實考驗：公司尚未轉為盈利、債務高築，去年整年也才交付7.6萬輛車，且自動駕駛模式仍有安全顧慮。
美國3月份汽車業銷售數據不如分析師預期，加深投資人擔憂美國車市經7年成長後，恐已來到高峰，促使近來華爾街績優的汽車股股價下滑。據Autodata Corp統計，美國3月份汽車銷量年減1.6%、至逾155萬輛，新車庫存增加、價格折扣擴大。福特汽車3月銷量大減7.2%，轎車、企業和租車車隊的銷售大減。通用汽車同月銷售較預期疲弱，年增1.6%。
福特汽車聲明指出，不會跟著每日股價變動來經營事業，「我們正做的是把業務重心放在推動價值創造上，也就是可獲利的成長、風險極小化和傳達強勁的報酬率」。
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標題：銷售僅零頭 特斯拉市值超車福特
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