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住戶︰制度顯有漏洞 難免炒作

2017-04-04

〔記者鄭淑婷、賴筱桐／綜合報導〕合宜住宅才剛交屋就出現法拍情形，部分已入住的合宜宅住戶表示，這個現象顯示合宜住宅制度是有漏洞的，難以避免炒作。

對候補住戶 應研擬更周延措施

浮洲合宜住宅自救會發言人陳健瑋表示，從法拍屋的案例來看，證實的確有有心人士利用法拍模式，刻意規避五年或十年不得移轉規定，進行投資炒作，無法落實合宜住宅照顧弱勢的政策目的；目前已有一千多戶承購戶申請退屋，希望政府對於未來候補的住戶，研擬更周延的制度和配套措施，才能減輕弱勢族群經濟負擔，達到居住正義的目的。

位於桃園市龜山區的A7合宜住宅也有二戶被法拍，住戶表示，A7合宜住宅的閉鎖期是五年，民眾中籤後選擇房型、簽約，陸續繳交二成的頭期款及工程款，並在驗收、點交完成後向銀行申請核撥貸款，被法拍的這兩戶是在點交後，因個人財務問題而被法拍，可能是貸款繳不出來。

另有住戶表示，A7合宜住宅的地理環境如同「孤島」，周邊都是工地，生活機能不佳，雖然機場捷運通車後比較方便，但機捷票價太高對居民來說是不小的負擔，居民大多是勞工階層，一個月要付二萬多元房貸，再加上全家人的交通費用，壓力不小，盼政府協助降低居民負擔。

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  • 合宜住宅才剛交屋就出現法拍案例。圖為板橋浮洲合宜宅。（資料照，記者賴筱桐攝）

    合宜住宅才剛交屋就出現法拍案例。圖為板橋浮洲合宜宅。（資料照，記者賴筱桐攝）

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